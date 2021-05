È guerra su Biancaneve a Disneyland: “Il bacio del principe non è consensuale”

Perché se ne parla così tanto in queste ore? Il motivo è semplice: negli Stati Uniti alla gioia per la riapertura in California di Disneyland, il parco divertimenti più amato al mondo dai ragazzi e non solo, si sono aggiunte le polemiche per una nuova attrazione,Snow White’s Scary Adventure, dedicata proprio alla protagonista della fiaba dei fratelli Grimm. A lanciare il sasso nello stagno il quotidiano San Francisco Gate: “Un bacio può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo”.