Zidane prossimo allenatore della Juve: è partita la sfida ad Allegri

ROMA – Per l’ambiente e i tifosi della Juventus, che attendono nuove sul tecnico per la prossima stagione, l’ipotesi più ricca di suggestioni sarebbe il grande ritorno di Zidane, che dopo l’eliminazione di ieri dalla Champions è giunto ormai alla fine del suo ciclo con il Real Madrid. Come riporta Agipro, è una candidatura che trova posto anche negli scenari disegnati dai bookmaker, come dimostra l’elenco pubblicato oggi dagli analisti di Planetwin365. Allegri è naturalmente il favorito, a 1,50, davanti alla conferma di Pirlo, che regge ancora a 3,25. Alle loro spalle, però, ecco Zidane, che al momento ha una quota ancora piuttosto alta, 11, ma che evoca come nessuno il chiodo fisso della dirigenza bianconera, Agnelli in testa: la Champions League. Il francese ne ha vinte quattro, tutte con il Real Madrid. A quella conquistata da giocatore nel 2002 ha aggiunto il tris consecutivo da tecnico, dal 2016 al 2018. Nella lista figurano anche Klopp e Guardiola, ma le quote sono stellari, rispettivamente 34 e 41. Piu’ probabili due alternative italiane come Simone Inzaghi (14) e De Zerbi (15).