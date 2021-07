Giulia Salemi festeggia con Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero il compleanno del piccolo Leo

Tutti insieme per festeggiare il compleanno di Leonardo. Per i quattro anni del figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero è stata organizzata una grande festa a tema dinosauri con amici e famiglia, di cui ora fa parte anche Giulia Salemi.

Un compleanno in famiglia

Una famiglia allargata e felice, che ha reso indimenticabile il quarto compleanno del piccolo Leo.

In più di un’occasione, Ariadna ha ribadito di non aver alcun problema nei confronti di Giulia, che rispetta come attuale compagna di Pierpaolo. Anche la Salemi ha speso belle parole per la modella. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live aveva parlato del suo ottimo rapporto con lei, definendola” la mia più grande alleata”.

Foto e video della giornata dedicata a Leo hanno spopolato sul web e proprio un emozionatissimo papà Pier ha condiviso parole dolcissime per il suo bambino, citando il brano “Viaggia insieme a me” degli Eiffel 65.