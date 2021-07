Pokémon GO, Dialga e Palkia protagonisti dell’Ultrabonus

Dopo il successo del Pokémon GO Fest, un altro evento è in arrivo su Pokémon GO. A partire dal 23 luglio lo spazio-tempo si distorcerà con i Pokémon Leggenda Dialga e Palkia.

Ecco i dettagli della Prima e Seconda parte dello sblocco dell’Ultrabonus di quest’anno.

Sblocco dell’ultrabonus – Prima parte: tempo



La prima parte dello sblocco dell’Ultrabonus riguarderà il tempo: il Pokémon Dialga apparirà nei raid a cinque stelle e i Pokémon provenienti da varie ere appariranno più spesso.

-Dettagli

I seguenti Pokémon appariranno nei raid dalle 10:00 di venerdì 23 luglio alle 10:00 di venerdì 6 agosto:

Dialga apparirà nei raid a cinque stelle. Se siete fortunati, potreste incontrare un Dialga cromatico!

Magneton, Aerodactyl, Porygon2 e Golurk appariranno nei raid a tre stelle.

Unown U, Cranidos, Shieldon, Bronzor e Klink appariranno nei raid a una stella. Se siete fortunati, potreste incontrare un Unown U cromatico!

I seguenti Pokémon selvatici appariranno più frequentemente: Voltorb, Porygon, Omanyte, Kabuto, Baltoy, Cranidos, Shieldon e molti altri. Se siete fortunati, potreste incontrare un Cranidos cromatico o uno Shieldon cromatico!

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos e Shieldon.

Completate la ricerca a tempo per avere la possibilità di incontrare alcuni Pokémon a tema dell’evento. Nel corso dell’evento, sarà disponibile anche una ricerca sul campo a tema nei Pokéstop.

Sblocco dell’ultrabonus – Seconda parte: spazio

La seconda parte dello sblocco dell’Ultrabonus riguarda lo spazio: i Pokémon appariranno da vari luoghi dove di solito non si trovano. Il protagonista sarà il Pokémon Leggenda Palkia, che comparirà nei raid a cinque stelle, ma sarà possibile trovare anche Heatmor e Durant negli habitat selvaggi. Anche Heracross apparirà in tutto il mondo per la prima volta nei raid a tre stelle (anche in versione cromatica).

Dettagli

I seguenti Pokémon appariranno nei raid dalle 10:00 di venerdì 6 agosto alle 10:00 di venerdì 20 agosto:

Palkia apparirà nei raid a cinque stelle. Se siete fortunati, potreste incontrare un Palkia cromatico!

Alakazam, Kangaskhan e Heracross appariranno nei raid a tre stelle. Se siete fortunati, potreste incontrare un Kangaskhan cromatico o un Heracross cromatico!

Unown U, Shellos Mare Ovest e Mare Est, Elgyem ed Espurr appariranno nei raid a una stella. Se siete fortunati, potreste incontrare un Unown U cromatico!

I seguenti Pokémon selvatici appariranno più frequentemente: Clefairy, Munna, Basculin Linearossa e Lineablu, Elgyem, Heatmor, Durant e molti altri!

I seguenti Pokémon regionali esclusivi si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Shellos Mare Ovest e Mare Est, Basculin Linearossa e Lineablu, Heatmor e Durant.

Completate la ricerca a tempo per incontrare alcuni Pokémon a tema dell’evento!. Nel corso dell’evento, sarà disponibile anche una ricerca sul campo a tema nei Pokéstop.

Sblocco dell’ultrabonus – Terza parte: ??? si terrà dalle 10:00 di venerdì 20 agosto alle 20:00 di martedì 31 agosto. Ancora non sono stati svelati i dettagli.