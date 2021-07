Emily Ratajkowski a Positano tra Peroni, fichi e pesce crudo

Emily Ratajkowski si gode le bellezze della nostra Italia. La modella, con 28 milioni di follower su Instagram, è in vacanza a Positano. “Emrata” ha pubblicato alcuni scatti in cui è in barca tra Peroni ghiacciate, pesce crudo, fichi, sole e mare. Con lei ci sono il marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018, e il suo primogenito Sylvester Apollo Bear (nato lo scorso 11 marzo).

Emily, 30 anni, non è la prima volta qui in Italia. La modella ama il Belpaese. In passato è stata a Polignano a mare, Ostuni, Positano, Ravello e Praiano.