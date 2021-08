Diletta Leotta festeggia 30 anni, lontana da Can Yaman

Abito scintillante, ospiti vip e la Sicilia sullo sfondo. Ha scelto di festeggiare così i suoi 30 anni Diletta Leotta, che nell’isola – a Catania – nasceva – il 16 agosto del 1991. La conduttrice di Dazn ha organizzato un party esclusivo trasformando il giardino della villa dei genitori in una festa a bordo piscina.

Tra gli invitati, oltre alla famiglia, Gregorio Paltrinieri, Rossella Fiamingo, Daniele Battaglia ed Elodie. Con quest’ultima il duetto-karaoke sulle note del celebre pezzo di Mina “Parole parole”.

Poi allo scoccare della mezzanotte il taglio della torta a due piani. Momenti raccolti sui social e immortalati nelle storie di chi era presente.

Grande assente Can Yaman

Diletta ha incantato nell’abito di Claudio DiMari ma non ha distratto i fan dal notare l’assenza di Can Yaman. Non si placa il gossip dell’estate che vorrebbe i due ormai separati. La coppia non sarebbe più tale e sembrano già lontani i tempi della vacanza congiunta in Turchia.

Nelle scorse settimane, Diletta si è gustata la sua Sicilia circondata dalle amiche. Can è, invece, volato in Puglia e Sardegna per poi tornare a Roma per impegni lavorativi. La presentatrice e l’attore turco hanno ‘rischiato’ di incontrarsi proprio all’aeroporto in Sardegna, quando lui arrivava sull’isola e lei partiva da lì per tornare a Catania. Questo l’indizio più cospiscuo che varrebbe più di una prova. I diretti interessati, ovviamente, non proferiscono parola ma il tanto atteso matrimonio estivo sembrerebbe ormai una vecchia news d’archivio.