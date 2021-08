Perrie e Leigh Anne delle Little Mix mamme (quasi) in contemporanea

Dieci anni di musica insieme. Mamme (quasi) in contemporanea. Perrie Edwards e Leigh Anne Pinnock delle Little Mix d’ora in poi saranno legate ancora di più. Le due artiste hanno partorito a distanza di pochi giorno i loro primogeniti. Per la prima un maschietto nato il 16 agosto, la seconda una coppia di gemelli nati (a sorpresa) il 21 agosto. Anche le notizie delle due gravidanze erano arrivate a pochi giorni di distanza lo scorso maggio.



Sui social, a qualche giorno dall’annuncio dell’uscita per il 12 novembre del prossimo disco della band, i primi scatti che hanno fatto impazzire i fan su Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Perrie Edwards 🖤 (@perrieedwards)