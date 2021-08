Cosa ci fanno ‘Un milione di ostriche in cima alla montagna’?

La geologia e le meraviglie del mondo naturale sono le protagonista del nuovo alboGià tradotto in Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Polonia, Taiwan, USA, questoè appena uscito in Italia per la Collana Sinapsi di

Come hanno fatto milioni di ostriche ad arrivare fino alla cima di una montagna? Si sono arrampicate? Sono cadute come la pioggia, trasportate da un uragano? Sono semplicemente un mucchio di pietre che, per puro caso, hanno la forma di un’ostrica? La Terra ha molti segreti da raccontare e questo albo acclamatissimo ci guida alla scoperta di misteri incredibili, custoditi nelle profondità del nostro pianeta da milioni di anni.

In Un milione di ostriche in cima alla montagna, il rigore scientifico è unito a una narrazione entusiasmante e divertente e a raffinate e atmosferiche illustrazioni. Il libro ha vinto prestigiosi premi internazionali: White Ravens 2020, Euskadi Literary Work Illustration Award 2020, Junceda Award 2020 – International Category.

L’AUTORE

Alex Nogués è diventato geologo per cercare risposte ai misteri della natura e ha scoperto un organismo fossilizzato che è stato chiamato Alexina papyracea in suo onore. Il suo primo libro ha ottenuto il Serra d’Or Prize nel 2019. Per due volte i suoi libri sono entrati nella selezione internazionale White Ravens.

L’ILLUSTRATRICE

Miren Asiain Lora è un’illustratrice vincitrice di numerosi premi, selezionata più volte per la Mostra illustratori della Bologna Children Book Fair e dalla New York Society of Illustrators. I suoi lavori sono stati tradotti in tutto il mondo e le sue opere esposte in Europa, America e Asia. In Italia è già stata pubblicata da Salani (Atlante delle sirene. Mappe e storie di incantatrici del mare, 2020) e da Terre di Mezzo (Il sogno della tigre, 2020).