Cardi B e Offset di nuovo genitori: è nato il loro secondo figlio

Fiocco azzurro per Cardi B e Offset. La coppia ha annunciato su Instagram l’arrivo del loro secondogenito, nato secondo quanto scritto dalla rapper il 4 settembre.

Non ha rilasciato ulteriori dettagli la coppia che, a un anno dal loro matrimonio celebrato in gran segreto, il 10 luglio 2018 aveva dato il benvenuto in famiglia alla primogenita Kulture Kiari Cephus.

Per l’artista dei Migos, invece, l’ultimo arrivato è il quinto figlio. Il “Father of 4” (come recita il titolo del suo primo album da solista) ha avuto i primi 3 – Jordan (11 anni), Kody e Kalea (6 anni) – da precedenti relazioni. Una vita sentimentale tormentata quella del rapper che a 5 mesi dalla nascita di Kulture aveva interrotto la storia con Cardi. Poi il divorzio annullato poco dopo, per infedeltà di lui secondo quanto raccontato dalla consorte e il ritorno di fiamma.

La riappacificazione e l’annuncio della seconda gravidanza dell’artista di “Wap” sul palco dei Bet Awards 2021, che si sono svolti lo scorso giugno al Microsoft Theater di Los Angeles. B è salita sul palco per esibirsi proprio con Offset e i Migos mostrando il pancione sotto una tuta tempestata di cristalli.

Ora la gioia è alle stelle: “Siamo molto felici di incontrare nostro figlio- hanno fatto sapere Cardi e Offset a E!News- È già così amato dalla famiglia e dagli amici e non vediamo l’ora di presentarlo agli altri fratelli”.