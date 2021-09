GenerAzioneClima, la nuova campagna Wwf che dà voce alla Generazione Z

“OK BOOMER, le vostre decisioni sul clima sono il nostro futuro”. Così parte la nuova campagna #GenerAzioneClima che il WWF lancia oggi, dando voce alla generazione Z, quella dei nati dopo il 2000, che è destinata più delle altre a fronteggiare e gestire gli impatti del cambiamento climatico sulle proprie vite. In vista degli importantissimi appuntamenti istituzionali di questo autunno, che cominceranno con la Youth COP a Milano per terminare con i negoziati ONU della COP26 di Glasgow.

“Together is possible”, l’incontro il 18 e 19 settembre a Milano

Il WWF ritiene che sia fondamentale accendere i riflettori e coinvolgere tutti perché chiedano ai governi decisioni coraggiose per il futuro dell’umanità: per questo ha scelto di aprire questa stagione “calda” dal punto di vista del dibattito sul clima, dando centralità ai giovani, ma con loro anche a tutte le generazioni, con l’iniziativa del Climate Wall, in cui tutti possono metterci la loro faccia sollecitando le istituzioni, e con l’incontro internazionale dei giovani “Together is possible” che si è svolgerà a Milano il 18 e il 19 settembre. Gli eventi estremi si stanno facendo sempre più intensi e frequenti. Insieme agli impatti più costanti ma egualmente letali, come la siccità, essi mettono sempre più a rischio il nostro benessere, la nostra sicurezza, le economie dei Paesi.

La comunità scientifica ha definito ‘inequivocabile’ la responsabilità umana per il cambiamento climatico in atto e di fronte a fenomeni sempre più allarmanti, ci dice che la finestra per agire, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C ed evitare gli impatti più diffusi e disastrosi si chiuderà molto presto. “Non c’è più tempo, vanno prese decisioni concrete e urgenti da parte dei leader per garantire la sicurezza delle persone e la tutela del Pianeta come lo conosciamo” afferma Mariagrazia Midulla responsabile Clima ed Energia in WWF Italia. “Gli scienziati ci dicono che siamo in codice rosso, anche se il dibattito pubblico non pare riflettere la necessità di agire subito. L’imperativo è ridurre fortissimamente, ed entro breve tempo azzerare, le emissioni di gas climalteranti, a cominciare dalla CO2 e dal metano e puntare sul tandem energie rinnovabili ed efficienza energetica. È anche indispensabile riconoscere il ruolo critico della natura come aiuto fondamentale per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico”.

Cambiamento climatico: i prossimi appuntamenti

L’agenda è fittissima nei prossimi mesi: a fine settembre si svolgeranno la Youth COP e la Pre-COP a Milano e a ottobre il G20 a Roma. Incontri centrali in preparazione della COP 26 di novembre, dalla quale devono venire segnali, impegni e risposte concrete di fronte alle richieste di una generazione che deve vedere il proprio futuro garantito da chi oggi prende le decisioni che lo determineranno. E proprio in questo momento decisivo il WWF lancia la sua campagna #GenerAzioneClima , che per le prossime settimane parlerà in primis ai giovani con il linguaggio della generazione Z, utilizzando espressioni che arrivano proprio da loro, come “Non ghostateci!”, perché è importante far sentire la propria voce.