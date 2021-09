Tg Diregiovani – Edizione del 24 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– STASERA TORNA LA ‘NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI’

Torna in Italia l’appuntamento con la ‘Notte europea dei ricercatori’. Nuove proposte e attività in presenza e online forniranno anche quest’anno una chiave di lettura scientifica, su grandi questioni globali. La nuova edizione della Notte, che avrà come tema principale i cambiamenti climatici, si terrà stasera, in contemporanea in tutta Europa e coinvolgerà migliaia di ricercatori e ricercatrici che, come sempre, incontreranno il pubblico di ogni età: nelle strade, nelle piazze, nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca, ma anche online per raggiungere quanti più cittadini possibile. Tutte le info sul sito www.nottedeiricercatori.it;

– CON IOS15 SUGLI IPHONE ORA SI PUÒ DIGITARE LA ‘SCHWA’

Con la presentazione dei nuovi Iphone, Apple ha rilasciato anche l’ultima versione del suo sistema operativo: iOS15. Oltre a nuove feature e importanti migliorie per i prodotti di casa Cupertino, è stata introdotta anche la possibilità di digitare il simbolo chiamato ‘schwa’, oggi usato al posto della desinenza maschile o femminile di una parola per includere contemporaneamente uomini e donne e per riferirsi a persone che non si riconoscono nel binarismo di genere. Lo ‘schwa’, nella tastiera di Apple, si può ora digitare velocemente. Per farlo basta tenere premuta la lettera ‘e’ e selezionarlo tra le opzioni;

– ALESSANDRO BORGHI NEL FILM INTERNAZIONALE ‘THE HANGING SUN’

Dopo averlo visto alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia per Mondocane, Alessandro Borghi è volato in Norvegia per le riprese del film Sky Originale ‘The Hanging Sun’ che si stanno svolgendo tra Alesund e Fosnavag. Diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, il film è un thriller noir tratto dal romanzo ‘Sole di mezzanotte’. La pellicola – una coproduzione italo-britannica targata Sky, Cattleya e Groenlandia – è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese dove il sole non tramonta mai, la vita e la morte si intrecciano, presente e passato si sovrappongono. ‘The Hanging Sun debutterà prossimamente al cinema e poi disponibile in prima assoluta su Sky e in streaming su Now;



– ARRIVA OGGI IL NUOVO SINGOLO DI FEDEZ ‘MEGLIO DEL CINEMA’

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme ‘Meglio del cinema’, brano firmato da Fedez e scritto per la moglie Chiara Ferragni in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. La canzone è stata presentata per la prima volta nella cornice suggestiva del lago di Como, accompagnato dal pianista e compositore Alessandro Martire a bordo della piattaforma galleggiante che lui stesso ha ideato per la performance ‘Floating Moving Concert’ alle ultime luci di un tramonto estivo. Con ‘Meglio del cinema’, Fedez, torna a cantare da solista, dopo il successo delle collaborazioni con Francesca Michielin in ‘Chiamami per nome’ e con Achille Lauro e Orietta Berti in ‘Mille’;

– SUPER MARIO, IL FILM IN ARRIVO NEL 2022

Era stato annunciato nel 2018 e adesso inizia a prendere forma: Nintendo ha annunciato il cast di voci del film di animazione dedicato a Super Mario. Prodotta in collaborazione con Illumination Entertainment, la casa di produzione cinematografica che ha dato vita ai Minions, la pellicola uscirà nelle sale americane il 21 dicembre per il 2022. Nel progetto è coinvolto anche il ‘papà’ di Super Mario, Shigeru Miyamoto, in veste di co-produttore. Proprio lui ha svelato nel corso dell’ultimo Nintendo Direct il cast di voci inglesi che darà vita ai personaggi. Tra questi: Chris Pratt sarà Super Mario, Anya Taylor-Joy la Principessa Peach, Jack Black Bowser e Charlie Day sarà Luigi.