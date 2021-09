L’incredibile record di Suarez: ha segnato in tutti i minuti di gioco dal 1 al 90 (e recupero)

Fare un gol per un attaccante, prendendo in prestito le parole del grande Giampiero Boniperti, non è importante: è l’unica cosa che conta. Aiutare la squadra e fare assist vanno bene ma se il centravanti segna per diverse giornate, o minuti come in questo caso, state certi che non finirà la partita soddisfatto. Sentimento che di certo non potrà provare Luis Suarez, stella dell’Atletico Madrid.

L’uruguayano ieri è arrivato all’incredibile traguardo di almeno un gol ad ogni minuto di gioco. Cioè dal 1’ al 90’, compresi anche i minuti supplementari.

Un totale di 489 reti in carriera tra Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid. Numeri da capogiro per “El Pistolero” con il vizio del gol. Come rivelato dall’edizione uruguayana de “El Pais” Suarez ha raggiunto questo impressionante traguardo grazie alla rete segnata ieri sera, nel turno infrasettimanale, contro il Getafe al 78’, completando l’en plein.



Sempre il giornale uruguayano ha pubblicato la straordinaria tabella dei gol segnati dall’attaccante. Saltano subito all’occhio le 12 reti segnate al 90’ e le 14 reti all’84’, segno che questa leggenda del calcio si esalta nei minuti finali.

1′ – 2 gol

2′ – 3 gol

3′ – 5 gol

4′ – 4 gol

5′ – 3 gol

6′ – 4 gol

7′ – 4 gol

8′ – 1 gol

9′ – 5 gol

10′ – 3 gol

11′ – 6 gol

12′ – 3 gol

13′ – 2 gol

14′ – 4 gol

15′ – 7 gol

16′ – 6 gol

17′ – 1 gol

18′ – 4 gol

19′ – 2 gol

20′ – 4 gol

21′ – 4 gol

22′ – 3 gol

23′ – 3 gol

24′ – 3 gol

25′ – 6 gol

26′ – 3 gol

27′ – 6 gol

28′ – 4 gol

29′ – 6 gol

30′ – 2 gol

31′ – 5 gol

32′ – 2 gol

33′ – 3 gol

34′ – 3 gol

35′ – 7 gol

36′ – 6 gol

​37′ – 2 gol

38′ – 8 gol

39′ – 5 gol

40′ – 5 gol

41′ – 8 gol

42′ – 8 gol

43′ – 11 gol

44′ – 7 gol

45′ – 7 gol

45+1 – 1 gol

45+2 – 2 gol

46′ – 2 gol

47′ – 8 gol

48′ – 3 gol

49′ – 7 gol

50′ – 10 gol

51′ – 6 gol

52′ – 5 gol

53′ – 11 gol

54′ – 11 gol

55′ – 4 gol

56′ – 6 gol

57′ – 4 gol

58′ – 5 gol

​59′ – 8 gol

60′ – 7 gol

61′ – 5 gol

62′ – 5 gol

63′ – 7 gol

64′ – 5 gol

65′ – 5 gol

66′ – 6 gol

67′ – 11 gol

68′ – 10 gol

69′ – 6 gol

70′ – 5 gol

71′ – 6 gol

72′ – 5 gol

73′ – 7 gol

74′ – 4 gol

75′ – 7 gol

76′ – 4 gol

77′ – 6 gol

78′ – 1 gol

79′ – ​6 gol

80′ – 2 gol

81′ – 6 gol

82′ – 14 gol

83′ – 4 gol

84′ – 8 gol

85′ – 7 gol

​86′ – 5 gol

87′ – 4 gol

88′ – 8 gol

89′ – 7 gol

​90′ – 12 gol

​90+1 – 5 gol

90+2 – 4 gol

90+3 – 5 gol

90+4 – 1 gol

90+5 – 1 gol

90+6 – 1 gol

90+7 – 1 gol