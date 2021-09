Marcell Jacobs sposa la sua Nicole, la proposta di matrimonio su una pista di atletica

Un periodo d’oro, in tutti i sensi, quello che sta vivendo Marcell Jacobs. Dopo il successo delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che lo hanno consacrato come uomo più veloce del mondo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, l’atleta ha deciso di fare un altro grande passo: quello del matrimonio. Così, è arrivata anche la proposta per la sua Nicole. E quale luogo migliore se non una pista di atletica per fare la domanda fatidica? Dopo una cena romantica a Manerba sul Garda, fatta per festeggiare i 27 anni dello sprinter, Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno fatto una passeggiata romantica e qui la proposta.

Marcell Jacobs, l’annuncio del matrimonio sui social

‘She said yes’, ha scritto su instagram l’atleta.

Poi la risposta ironica di Nicole sul social: “Ho detto più velocemente ‘si’ io che lui a fare 100 metri. I love you”.

Il matrimonio tra un anno

La coppia, che ha già due figli, convolerà a nozze il 17 settembre 2022.