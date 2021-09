Fedez accusato di diffamazione da Pietro Maso per il brano ‘No Game-Freestyle’

Io no, non ho pain

No, no-no-non ho pain

Stare okay, lo vorre’, lo vorre’, lo vorre’, lo vorrei

Giurerò a una bitch che non sarò mai una bitch

E che sto al game anche se non è un game

Non è un game, non è un game (Ah)

Vogliono il sangue questi baby shark

Fanno la fila come al luna park

Vi odio 3000 come Tony Stark

Tu pensi che mostri al mondo i miei figli

Ma io sto mostrando ai miei figli il mondo

E l’estratto del tuo ultimo disco

Mi sembra la copia del tuo estratto conto (Pronto, pronto)

Dikele che chiede di Fedez ad ogni secondo (Ogni secondo)

Vi spiego, mi chiedo se sono il tuo dramma irrisolto (Dramma irrisolto)

Codе di paglia, allergico al fieno

Non riconosci l’invidia dal vero

E vеdono nero come se vedessero Venom

Meno veleno che il cielo è sereno

Un telo pietoso di zucchero a velo

Il mio vangelo si chiama Barbero

Tu con gli occhi spenti, io con gli occhi lucidi

Bambola, tu dormi in piedi, barbie-turici

Lo sciroppo per la tosse l’anno scorso è andato molto

Ma quest’anno, se fa freddo, metti la maglietta sotto

Non sappiamo più chi siamo in questa gara senza fine

A chi piscia più lontano, bravo, sei un campione di urine

Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso

La vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso

Chiusi in casa, senza arti né parties

Più confusi di un camaleonte in mezzo agli Smarties

Dribblo giornalisti come Andrew Wiggins

E schiaccio in faccia al capitalismo

Giorni tristi per essere artisti perché devi esporti al cannibalismo

Non concepisco l’individualismo di chi vede un torto e dice: “Non reagisco”

Finché certe cose non ti toccheranno da vicino

Come un prete a catechismo

Io no, non ho pain

No, no-no-non ho pain

Stare okay, lo vorre’, lo vorre’, lo vorre’, lo vorrei

Giurerò a una bitch che non sarò mai una bitch

E che sto al game anche se non è un game

Non è un game, non è un game

Non ho pain

No, no-no-non ho pain

Stare okay, lo vorre’, lo vorre’, lo vorre’, lo vorrei

Giurerò a una bitch che non sarò mai una bitch

E che sto al game anche se non è un game

Non è un game, non è un game

Yah, okay

Alcol, gocce, ehi

Ero tutto quanto tranne che on point

Lo stress non ti fa parlare con chi e come vuoi

Non hai voce

Best vanno ad est, tu ad ovest perché non puoi

Farti una croce

Per favore tu non chiedermi mai come va, ehi

Che non va, ehi

Se lo fai dico: “Bla” come un brah fake

Mio papà m’ha insegnato come sta al game

Ma mannaggia a me non l’ho ascoltato again

L’ansia dà pain se c’hai un big brain

Senti un big bang in te, please, wait

Guardami, sono sempre qui incazzato col beat

Pure se mi sono liberato di bitch fake, sono qui

Sono qui con la gang, qui, qui con la gang

Quick rip, ti killi in clip contro me

Con skit ti mandiamo a fare strip nelle street

Col drip ti conviene farti un trip per dessert

Così credi di stare in in, ma stai in end

Ho provato ad essere clean, ma era un bluff

Tu-tu hai provato ad essere cringe

Complimenti, come fai?

Reciti come in un film o sei te?

Lei vuole me o vuole te

O vuole esse’ ba’, ba’, ba’, ba’, ba’, ba’, bad

Vuole fama e ti infama come fossi in rec

Mentre le dici cosa c’è che non va in te

Cosa c’è che non va in me?

Forse credere che c’è qualcosa che non va in me

Forse vedere tutto con quella mia faccia sad

Scrivendo adesso ho capito perché

Io no, non ho pain

No, no-no-non ho pain

Stare okay, lo vorre’, lo vorre’, lo vorre’, lo vorrei

Giurerò a una bitch che non sarò mai una bitch

E che sto al game anche se non è un game

Non è un game, non è un game

Non ho pain

No, no-no-non ho pain

Stare okay, lo vorre’, lo vorre’, lo vorre’, lo vorrei

Giurerò a una bitch che non sarò mai una bitch

E che sto al game anche se non è un game

Non è un game, non è un game