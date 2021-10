GF Vip 6, da Endemol le scuse per la frase ‘Imbecilli cerebrolesi’

Con un post pubblicato su Twitter, la Endemol Shine Italia ha porto le sue scuse per l’episodio accaduto lunedì. In quell’occasione, dalla regia (che aveva lasciato per sbaglio il microfono aperto) era trapelata la frase “Una massa di imbecilli cerebrolesi”, parole che hanno lasciato di stucco i ‘vipponi della casa’ e i telespettatori collegati in diretta.

Il post di Endemol su Twitter

“La produzione Endemol Shine Italy- si legge nel post- si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”.

