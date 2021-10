Angelina Jolie dice addio all’ultimo legame con Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt possono definitivamente dirsi addio. Nel corso della battaglia legale a seguito del divorzio, iniziata ormai più di un anno fa, Jolie ha scelto di vendere il suo 50% di Château Miraval: il castello francese con annessa azienda vinicola a Tenute del Mondo di proprietà della coppia. A riportare la notizia è stato il Wall Street Journal. Come si apprende dalla testata, la decisione dell’attrice Premio Oscar scriverebbe la parola ‘fine’ alla faida legale tra i ‘Brangelina’. Al momento del divorzio gli ex coniugi avevano mantenuto le quote paritetiche della tenuta, nota anche per il marchio Miraval, conosciuto soprattutto per il vino rosé. La cifra della vendita non è ancora stata resa nota ma non è poi così difficile immaginare numeri da capogiro.

Perché è così importante la tenuta Château Miraval, situata al sud della Francia? Le due star hollywoodiane si innamorate sul set di Mr. & Mrs. Smith. A quel tempo Brad Pitt era sposato con Jennifer Aniston, con la quale ha divorziato nel 2005. Qualche anno dopo, nel 2008, l’attore ha acquistato il castello che per la coppia ha un valore profondo perché proprio lì si sono sposati e si sono giurati amore eterno (finché è durato).