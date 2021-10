Risse sul campo, quando ad essere picchiati sono gli arbitri – VIDEO

Calci, pugni e risse da bar. Negli ultimi anni queste situazioni sono successe sempre di più prima, durante e dopo le partite di calcio. Spesso tra avversari ma non solo: sono tanti gli episodi di aggressione ai danni dell’arbitro, rappresentato come preda facile sulla quale sfogare la propria frustrazione.

L’ultimo fatto di cronaca risale a qualche giorno fa, precisamente al 5 ottobre scorso, in Brasile. William Ribeiro, calciatore della squadra del San Paolo-RS ha aggredito il direttore di gara, con dei calci in testa, nel corso della partita contro il Guarani de Venancio Aires. L’arbitro è rimasto privo di sensi sul campo e immediatamente trasportato in urgenza in ospedale. Il giocatore è stato arrestato in seguito per tentato omicidio e il club ha rescisso il suo contratto.

Ma questo nella storia del calcio, soprattutto quello a livelli non professionistici, è solamente l’ultimo di alcuni casi eclatanti. Noi di Diregiovani abbiamo voluto fare una raccolta delle aggressioni agli arbitri più famose del web.