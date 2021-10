Can Yaman torna a Roma, marea umana a Palermo per salutarlo

“Sono stato molto coccolato a Palermo e vi ringrazio tantissimo per l’affetto. Ma ora è arrivato il tempo dei saluti, porterò nel mio cuore dei bellissimi ricordi. A presto”. Così su Instagram, Can Yaman ha salutato la città siciliana che lo ha ospitato nel mese di ottobre per girare alcune scene di ‘Viola come il mare’, fiction che lo vedrà protagonista in autunno su Canale 5.

L’attore turco, sul proprio profilo, ha pubblicato un video in cui ‘tenta’ di salire in macchina ma è letteralmente circondato da una marea umana che ha bloccato le strade per salutarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Durante la permanenza palermitana, Can Yaman ha colto anche l’occasione per far partire in città la prima tappa del ‘Mania Tour’, in cui l’attore ha presentato il suo profumo ‘Mania’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

I palermitani e le palermitane non hanno mancato un solo giorno di dimostrare affetto nei confronti di Yaman. Giorno e notte l’attore è stato coccolato dai cittadini che oltre a chiedere selfie e a salutarlo, gli hanno dedicato cori e canzoni. Finite le riprese però, per l’attore è giunto il momento di tornare nella Capitale, città che ormai considera come la sua seconda casa.