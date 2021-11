Video |”Amore vaffa..”. A chi sarà dedicata la storia di Diletta Leotta?

Con l’amore momentaneamente in stand by, Diletta Leotta sembra molto concentrata sul suo lavoro. Ma se la maggior parte dei post e dei video sono legati al ruolo in Dazn, nelle ultime ore a spiccare tra le altre c’è una storia che sembra decisamente un messaggio in codice per qualcuno. Nel video sono inquadrate due casse in cui risuona l’ultimo brano di Coez ‘Come nelle canzoni’, in particolare la strofa “A fare a meno di te. L’amore con i finestrini chiusi. I corpi fra i sedili confusi. Farlo fingendo d′essere due sconosciuti. E adesso che nemmeno mi saluti. Amore, vaffa…”.

Parole dunque, che messe così, sembrano avere un soggetto ben preciso di riferimento. In tanti avranno pensato sicuramente a Can Yaman. Certo è che Diletta Leotta, nell’ultima intervista rilasciata sull’argomento a Silvia Toffanin, aveva lasciato la porta aperta all’attore turco, affermando che “l’amore è imprevedibile” e che “trovando un equilibrio nella quotidianità e con se stessi si riesce poi a darlo anche alla persona amata”.

Di tutt’altro avviso però, sembra essere proprio Can Yaman. L’attore, anche lui dedito soltanto al lavoro (o almeno così sembra dai social), non è più tornato sull’argomento. Forse la proposta di matrimonio non accettata subito dalla conduttrice siciliana, lo ha ferito troppo.