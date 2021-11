Gf Vip 6, Signorini sconvolge tutti in diretta: “Siamo contrari all’aborto”

Alfonso Signorini è nell’occhio del ciclone all’indomani dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha sconvolto tutti, in diretta, con frasi che hanno scatenato una polemica di non poco conto. “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, ha detto il giornalista parlando con Giucas Casella. Un’uscita che il pubblico del reality non ha gradito.

Come è andata la discussione

In un momento di scherzo, Signorini ha affrontato l’argomento “accoppiamento” della cagnolina di Casella. Una possibilità che l’illusionista non ha nei propri piani futuri. È così che Signorini ha lanciato la frase bomba: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”.

#Signorini:

Per queste affermazioni sull'aborto nella puntata di ieri del #gfvip pic.twitter.com/DGlSWg1v9V — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 16, 2021

In rivolta il popolo dei social che non risparmia il conduttore da critiche pesanti. E, a farsi portatrice della voce comune, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli: “Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne”.