Brad Pitt ha ritrovato l’amore con la vicina di casa? Le indiscrezioni

Continua la burrascosa battaglia legale per il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie. L’attore, però, secondo le indiscrezioni di alcuni tabloid come il The Sun si starebbe frequentando con Lykke Li, famosa cantante indie svedese e sua vicina di casa. I due ‘piccioncini’ sarebbero stati avvistati, in questi giorni, in un ristorante italiano di Hollywood, il ‘Mother Wolf’. Un locale che attira non pochi sguardi perché frequentato da numero celebrità.

La star di Hollywood e la cantante abitano a pochi metri di distanza. Lui possiede una tenuta, dal valore di oltre 8 milioni di dollari. Lei, invece, vive in una villa acquistata a nome del suo ex Jeff Bhasker, padre di suo figlio Dion.