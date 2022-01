Gf Vip, Giucas Casella ‘esplode’ contro Nathaly Caldonazzo – Video

Alta tensione ieri sera nella casa del Gf Vip. Tra le new entry e l”amore libero’ di Delia e Alex Belli, a sorprendere più di tutti, pubblico e inquilini, è stata la reazione eccessiva di Giucas Casella. Da sempre silenzioso e spesso con la testa ‘tra le nuvole’, l’illusionista ha perso il senno dopo le accuse di Nathaly Caldonazzo che gli ha dato del falso.

Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Tra i due, già da qualche giorno non correva buon sangue a causa delle reciproche nomination ma ieri, qualcosa è andato storto. Dopo mesi di permanenza nella casa, è probabile che anche Giucas Casella sia stressato e stanco. Dopo l’exploit con la Caldonazzo, l’illusionista si è chiuso in camera a piangere. Poi, dopo l’intervento di Signorini che lo ha invitato a non prendersela per queste stupidaggini, Casella ha risposto: “Scusatemi, io sono fumantino, vi chiedo perdono”.