I Want You Back, i protagonisti: “Dopo una rottura? Non andare al letto con l’ex” – VIDEO

“L’amor che move il sole e l’altre stelle“, ha scritto Dante nella Divina Commedia. Ma l’amore è anche il motore della nuova commedia romantica I Want You Back, che debutta l’11 febbraio su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. Diretto da Jason Orley e scritto da Isaac Aptaker & Elizabeth Berger, il film segue Peter (Charlie Day) ed Emma (Jenny Slate): sono degli estranei, ma quando si incontrano c’è una cosa che li fa legare immediatamente: sono entrambi stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Anne (Gina Rodriguez) e Noah (Scott Eastwood). Si dice “mal comune mezzo gaudio“, ma la loro autocommiserazione prende una strana piega quando scoprono sui social che i rispettivi partner sono già andati avanti, Anne con Logan (Manny Jacinto) e Noah con Ginny (Clark Backo). Sulla trentina e terrorizzati di aver perso la loro unica possibilità di vivere felici e contenti, Emma e Peter escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli.

I Want You Back è molto di più di una commedia romantica. Questo film è il ritratto della generazione di trentenni che sente la pressione di trovare un lavoro perfetto, di creare una famiglia entro una certa età, di essere come gli altri vogliano che sia. Poi un giorno arriva una persona, ci si illude che sia giusta ma così non è. E quando la rottura irrompe nell’apparente serenità ci si ancora a quella persona per paura di restare soli, per paura di doversi giustificare con chi ti vuole madre o padre, moglie o marito entro un certo limite di tempo. Una pressione che, minuto dopo minuto, si distende mostrandoci come la cosa più importante sia quella di trovare la propria strada, abbracciare le proprie imperfezioni e rispettare i tempi di ognuno di noi, e non quelli degli altri. La visione di questo film ci trasporta sulle montagne russe: si sale su quando siamo innamorati, si scende a picco quando soffriamo per amore e poi risale su quando i protagonisti iniziano ad amare se stessi, prima di ogni altra cosa.

I WANT YOU BACK, INTERVISTA A GINA RODRIGUEZ E MANNY JACINTO

Abbiamo incontrato Gina Rodriguez (Annie) e Manny Jacinto (Logan) in occasione della presentazione globale del film Prime Video.