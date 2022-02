Tg Diregiovani – Edizione del 15 febbraio

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

NEGRAMARO LIVE IN TEATRO, SALTA IL TOUR NEI PALAZZETTI

I negramaro spostano ancora una volta il tour che li avrebbe visti in giro per tutta Italia a partire da marzo. I concerti si faranno in teatro, realizzando nuovamente “un sogno che abbiamo da sempre” ma in autunno. È lo stesso gruppo a dirlo, che ripartirà da settembre con un viaggio che ancora deve farsi attendere ma che così, dice la band, “avvicinerà al pubblico molto più dei palasport”. Giuliano e i ragazzi ritorneranno sui palchi in versione ‘unplugged’: “Le canzoni saranno nude – anticipa il frontman – saranno delle versioni completamente vicine all’essenza della scrittura e a quelle emozioni con cui sono nate”. I biglietti sono disponibili dal 16 febbraio, in prevendita per 48 ore solo per chi già possiede un biglietto per una delle date nei palazzetti. Le informazioni sono disponibili sul sito di LiveNation. Dalle 12 del 18 febbraio è aperta la vendita su tutti i circuiti online dedicati.

ADDIO A IVAN REITMAN, IL REGISTA DI ‘GHOSTBUSTERS’

Addio a Ivan Reitman. Il regista di ‘Ghostbuters’ e produttore cinematografico è morto sabato scorso nel sonno all’età di 75 anni nella sua casa a Montecito, in California. Classe 1946, Reitman ha avuto il suo primo grande successo da produttore con ‘Animal House’ di John Landis con John Belushi. Nel 1979, invece, il successo alla regia di ‘Polpette’ e nel 1981 di ‘Stripes – Un plotone di svitati’, entrambi con protagonista Bill Murray. La consacrazione nel mondo del cinema l’ha avuta nel 1984 con l’indimenticabile ‘Ghostbusters’ con protagonisti Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. La storia degli Acchiappafantasmi è proseguita con due sequel: nel 1989 è uscito ‘Ghostbusters II’ (da lui diretto e prodotto) e nel 2016, invece, ‘Ghostbusters’ diretto da Paul Feig e prodotto da Ivan Reitman. A questi si è aggiunto nel 2021 ‘Ghostbusters: Legacy’, prodotto dallo stesso Reitman e diretto dal figlio Jason.

LEVANTE È MAMMA: È NATA LA PRIMOGENITA ALMA FUTURA

Levante è mamma. La cantautrice ha partorito la primogenita che aspettava con il compagno Pietro Palumbo. La bimba è nata il 13 febbraio e si chiama Alma Futura. A darne l’annuncio è stata la stessa artista, oggi al settimo cielo, dal suo account Instagram. “Il 13 Febbraio– scrive Levante- è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”.

TOMMASO PARADISO DA APRILE IN SALA CON ‘SULLE NUVOLE’

Dalla musica al cinema. Tommaso Paradiso debutta quest’anno alla regia con il suo primo film ‘Sulle nuvole’. La pellicola è un’intensa storia d’amore e musica. Segue Nic Vega (interpretato da Marco Cocci): ha alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta? Una domanda che avrà risposta al cinema il 26, 27 e 28 aprile. Nel cast del film – distribuito da Warner Bros. Pictures – anche Paolo Briguglia, Sergio Romano, Bettina Giovannini e tante star della musica italiana come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali e Franco126.

KENDRICK LAMAR TORNA LIVE IN ITALIA

Kendrick Lamar torna in Italia. Dopo la cancellazione della sua partecipazione a Rock in Roma e l’aver fatto scintille all’halftime dell’ultimo Super Bowl, il rapper annuncia uno show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi al Milano Summer Festival il 23 giugno. È la prima data che il premio Pulitzer fa nel nostro Paese in ben 8 anni. La sua ultima esibizione risale al 2014. Sul palco, Lamar porterà i pezzi del suo atteso album di prossima uscita. Il suo apprezzatissimo e precedente lavoro, ‘Damn.’, ha visto la luce nel 2017. La vendita online dei biglietti per la data di Milano è aperta dalle 11 di mercoledì 16 febbraio e dal 21 febbraio lo sarà in tutti i punti vendita autorizzati.