Elvis di Luhrmann potrebbe aprire il Festival di Cannes: le indiscrezioni

Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler nei panni del ‘Re del rock ‘n roll’ potrebbe aprire la nuova edizione del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. In passato il regista ha già aperto la kermesse: la prima volta nel 2001 con Moulin Rouge! e poi nel 2013 con Il grande Gatsby.

A lanciare l’indiscrezione è stato Hollywood Reporter che annuncia la possibile presenza anche di Bones and All, il primo film di Luca Guadagnino girato in America con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell. Il progetto segna il ritorno della collaborazione tra il regista e Chalamet, dopo Chiamami Col Tuo Nome. Tratto dal libro di Camille DeAngelis, il film – scritto da Dave Kajganich, che ha già lavorato con Guadagnino in A Bigger Splash e Suspiria – viene descritto come una storia d’amore horror.

Nella line-up di HR c’è anche Alejandro González Iñárritu. Il regista messicano premio Oscar potrebbe tornare a Cannes con Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths), che racconta le vicende di un famoso giornalista messicano che ritorna nel suo Paese per confrontarsi con il suo passato e l’attuale realtà messicana.

Sulla Croisette potrebbe esserci anche l’attesissimo Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, il sequel di ‘Top Gun’ (1986) con protagonista Tom Cruise, che riprende il ruolo di Pete “Maverick” Mitchell. Dal 27 maggio al cinema.