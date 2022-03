Disney sospende l’uscita dei suoi film nelle sale in Russia

La guerra tra Russia e Ucraina ha coinvolto anche il mondo dell’intrattenimento. La Disney, in queste ore, ha annunciato la volontà di non distribuire in Russia – almeno per il momento – i suoi progetti di prossima uscita. Tra questi i film Red, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Lightyear.

“Vista la guerra non provocata dall’Ucraina e dalla tragica crisi umanitaria scaturita dal conflitto abbiamo deciso di sospendere l’uscita dei nostri film nelle sale cinematografiche, compreso ‘Red’, il film d’animazione Pixar di prossima uscita. Prenderemo future decisioni commerciali in base all’evoluzione della situazione. Nel frattempo, data la portata dell’emergente crisi dei rifugiati, stiamo lavorano con i nostri partner ONG per fornire aiuti urgenti e tutta l’assistenza umanitaria necessaria“, si legge su una nota.

La Disney non è la sola. Anche Warner Bros. Pictures ha deciso di rimandare l’uscita di The Batman e Sony Pictures di Morbius. E ancora, Netflix ha deciso non includere nel suo catalogo alcuni canali della tv di Stato, come impone la nuova normativa russa sullo streaming.