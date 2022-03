The Batman, Barry Keoghan commenta il suo ruolo nel cinecomic di Reeves

Barry Keoghan – finalmente – ha deciso di rompere il silenzio sul suo ruolo in The Batman di Matt Reeves che, in questi giorni, sta sbancando al botteghino.

“È stato fantastico, cavolo! E, soprattutto, Matt Reeves e Dylan Clark insieme sono stati fantastici nell’accogliermi nel team. Entrare a far parte dell’universo di Batman è una grossa responsabilità. Sono stato un grande fan di questi film e adesso farne parte è un sogno. Ogni tanto devo ancora darmi un pizzicotto per capire se sto sognando“, ha detto l’attore di Dunkirk ed Eternals ai microfoni di Esqire Middle East.

“Questo film è stato un sogno per me – ha continuato Keoghan – So di non aver potuto lavorare fianco a fianco con Colin Farrell, ma anche solo guardando questo cast… Zoe, e Rob, tutti loro è stato fantastico“.

Barry, però, ha condiviso il set con uno dei personaggi più straordinari di The Batman. Stiamo parlando de l’Enigmista, interpretato da Paul Dano:

“Sono un grande fan di Paul, lo sono da sempre. Ho visto tutti i suoi film, come ‘Prisoners’ ad esempio. La gente dice che ci assomigliamo e faccio fatica a crederlo perché lui è un gigante“.

Per evitare spoiler, Barry non ha svelato nulla sul suo personaggio:

“Non posso proprio affrontare questo argomento, mi dispiace. Tutto quello che posso dire è che è stata una gioia lavorare con Matt e Dylan Clark in questo film. Questo è tutto“.

L’attore, però, ha raccontato di aver girato una scena con Robert Pattinson che non vediamo nel film. Forse sarà inserita nella versione home video:

“Non vedo l’ora di poterla vedere!“.