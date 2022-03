Il Concert for Ukraine raccoglie 15 milioni di euro: tra le star anche Ed Sheeran e Camila Cabello

E’ andato in scena iera sera dalla Resort World Arena di Birmingham, in Inghilterra, ‘Concert for Ukraine’, l’evento organizzato per raccogliere fondi da inviare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Tante le star che hanno partecipato all’iniziativa benefica: Anne-Marie, Emeli Sande, Becky Hill, The Manic Street Preachers, Snoe Patrol. E ancora, la vincitrice dell’Eurovision 2016 Jamala, come rappresentante dell’Ucraina, Tom Odell e la coppia più attesa: quella formata da Ed Sheeran e Camila Cabello. I due hanno interpretato ‘Bam Bam’, brano in collaborazione uscito lo scorso 4 marzo, poi si sono esibiti come solisti: Sheeran con ‘Perfect’ e ‘Bad Habits’ e Camila Cabello sulle note di ‘FixYou’ dei Coldplay.



Sul palco anche Girl Emma Bunton, con Marvin Humes e Ronan Kemp in qualità di presentatori. Il ricavato del concerto, ben 12 milioni di sterline, pari a 15 milioni di euro, è stato devoluto all’associazione DEC- Disasters Emergency Committee. A questi vanno aggiunti i 3 milioni di sterline di ricavi pubblicitari che la ITV, emittente che mandato in onda l’evento, ha ottenuto durante la trasmissione del concerto. Guarda qui tutte le esibizioni.