Moon Knight, al Museo Egizio arrivano i supereroi

L’antico Egitto incontra i supereroi Marvel. Succede al Museo Egizio di Torino. In occasione del debutto della serie Marvel Studios Moon Knight (disponibile da oggi) con protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, il museo lancerà ad aprile Divinità e Super Eroi, una visita guidata ideata da un’egittologa del museo, su misura per Disney+.

Attraverso un percorso tematico della durata di un’ora, che coinvolge le più importanti sale del Museo Egizio, il visitatore scoprirà i miti e le divinità dell’antico Egitto, alcuni di questi presenti nella nuova serie Marvel Studios, creata da Jeremy Slater e diretta da Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un Disturbo Dissociativo dell’Identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dèi dell’Egitto.

Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Grant Curtis, Oscar Isaac, Mohamed Diab e Jeremy Slater sono gli executive producer. Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.