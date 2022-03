A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (1 aprile)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal nuovo progetto di Luché agli inediti di Jovanotti e il brano di Ketama126.

I singoli

“Romance” è il risultato della collaborazione tra Fred De Palma e il volto mondiale della latin music Justin Quiles. Il singolo, prodotto da Takagi & Ketra, è nato a Miami nel 2020 durante una session di Fred con i più importanti autori latini tra cui Quiles e Bullnene. La pandemia non ha permesso di completarlo subito e solo qualche mese fa è stato terminato sempre a Miami, nei celebri Morplay studios di Miami, la casa creativa per artisti del calibro di Sech, Dalex e dove registrano artisti come Myke Towers, Rauw Alejandro, Becky G.

“Farabutto” è il nuovo singolo di Nuvolari. Il brano, prodotto da Iacopo “BRAIL” Sinigaglia, è il racconto scanzonato e sognante, nel pieno stile dell’artista, di una relazione conclusa anche a causa delle cattive abitudini del protagonista, ma anche di come i nuovi portino a un cambiamento, allo smussamento di quegli stessi difetti che con l’incontro della persona giusta, spariscono all’improvviso. La cover è opera del disegnatore Antonio Pronostico che ha già curato l’intero progetto grafico dell’album “Lentamente”, dalla copertina alle tavole di accompagnamento di ciascun brano.

“Non ci sta” (Warner Music Italy/ADA) è il nuovo singolo di Jess. Il brano giunge a pochi mesi dalla pubblicazione di “Nulla”, con cui Jess ha esordito inaugurando ufficialmente il suo nuovo percorso musicale. “Non ci sta” è una canzone pop con metriche serrate, aspre e incisive, come l’argomento che Jess sceglie di affrontare: la difficoltà di abbassare la maschera della perfezione per concedersi dei momenti in cui piangere, gridare, tirare a indovinare che ne sarà di noi, con l’immensa paura di conoscere la risposta. La cantautrice si arrende al suo lato più lunare e nell’oscurità del suo appartamento abbandona per un istante i panni della guerriera combattiva per abbracciare saldamente i suoi aspetti più scomodi.

“Finalmente a casa” è il nuovo singolo inedito di Lorenzo Lepore. La canzone è un inno alla solidarietà sociale, all’inclusione, all’ascolto e alla comprensione dell’altro. Nasce, infatti, dall’esperienza di volontariato del cantante con “Casa Africa”, una ONLUS romana che, fra i vari progetti, si occupa di donare cibo, vestiti e beni di prima necessità ai clochards nei pressi della Stazione Termini. “Trovarmi a contatto con i senzatetto nella stagione più fredda dell’anno è stato per me un colpo al cuore– racconta- mi sono interrogato sulla vita. Sul fatto che spesso ingigantiamo i nostri problemi quando c’è chi ne ha di molto più grandi. Continuo a chiedermi perché esiste così tanta misera e non si riesce ad aiutare concretamente queste persone. Trovarmi vicino a loro e sentire le loro storie mi ha portato a scrivere una canzone troppo importante per me. Ho provato a mettere in musica la disillusione, la speranza e la disperazione di queste persone. C’è il sorriso del giorno e il dolore profondo del gelo della notte. La ricerca di una casa troppo lontana che un vecchio ingegnere, ormai senzatetto, si accontenta di disegnare su un vecchio cartone”.

Ketama126 pubblica “Ragazzi fuori”. Il brano arriva come regalo ai fan due giorni dopo il 30esimo compleanno del rapper. L’artista l’ha definito sui social “un pezzo che riassume tutto ciò che sono stato finora”.

“Stanco” è il nuovo singolo dei Numero6, in uscita per The Prisoner Records e in distribuzione The Orchard, che segna il ritorno della band genovese dopo otto anni dall’ultimo disco in studio. La canzone è stata scritta e prodotta da da Michele Bitossi insieme ad Alessandro Bavo e missata da Ivan Antonio Rossi con la collaborazione agli arrangiamenti di archi di Lorenzo Diblasi. Nati dalle ceneri dei Laghisecchi e considerati tra i rappresentanti più significativi del pop rock indipendente degli anni duemila, i Numero6 hanno all’attivo sei album, numerosi EP, svariati singoli e una serie di collaborazioni tra cui spiccano quelle con Bonnie “Prince” Billy, Colapesce, Enrico Brizzi.

Medy torna con “Ma Jolie”, brano con un sound diverso e con un’ospite d’eccezione: Anna. Con il nuovo singolo per l’artista è come se iniziasse un periodo di rinascita.

Il singolo d’esordio di Canca è “Indovinello” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Un pezzo che unisce rap, pop e dance, che ci presenta la voglia di un ragazzo di 25 anni di non prendersi troppo sul serio, di fare musica di pancia, ma studiando allo stesso tempo ogni singolo dettaglio. Il brano è stato infatti anticipato da una serie di skit pubblicati sui social dell’artista, video – diretti da Brandon Lainez e visibili qui – che costituiscono altrettanti brevi brani in cui Canca presenta il suo progetto e il suo mondo sonoro, impossibile da imbrigliare nella definizione di un unico genere.

“Mud” è il nuovo singolo di Venis. A meno di un anno dall’uscita del disco di esordio l’artista torna con un singolo che conferma il suo amore per la new wave trap con sonorità ancora più elettroniche.

“Anime stanche” è il nuovo singolo di Dutch Nazari, in uscita per Undamento. Prodotto dal fedele collaboratore Sicket, “Anime Stanche” è il racconto agrodolce della città natale del rapper, Padova, dove ha mosso i suoi primi passi. Le sequenze di immagini e i giochi di parole si susseguono veloci nelle liriche di Dutch tracciando i contorni di un luogo filtrato da ricordi e nostalgia e allo stesso brutalmente reale. Come una cinepresa che si muove a rallentatore, il brano cattura gli angoli della cittadina, le sue mura grigie, i tram, la nebbia, gli abitanti aggrappolati attorno ai tavolini dei bar delle piazze, facendone un ritratto di città di provincia, che si nutre di glorie del passato, tra un’ombra di vino e l’altra, e in cui emerge l’affetto profondo, indissolubile e familiare che lega l’artista a Padova.

“Mancava l’aria” è il nuovo singolo di Nox, disponibile per BHMG. Il singolo è un brano in cui l’artista descrive un periodo molto intimo e personale del suo passato, raccontando con grande delicatezza della sensazione di dolore e oppressione che lo soffocava. Il singolo si sviluppa intorno al contrasto tra l’oscurità e il dolore della depressione e le emozioni positive scaturite grazie ad una persona che è stata capace di comprenderlo alleggerendo questo peso. La produzione è curata da Eiemgei e Mont Black.

Harry Styles anticipa il suo prossimo disco, “Harry’s House”, in uscita il 20 maggio con “As it was”. Il brano è la traccia numero 4 del progetto su cui ancora non si sa molto.

“Buffet” è il primo singolo di clauscalmo, in uscita per Futura Dischi. clauscalmo è dove Clara parla libera, racconta cosa vede sott’acqua, tra le dune, sulla luna: tutto in questa dimensione la riguarda. Polistrumentista e autrice, scruta a fondo attorno. Con un punto di vista onirico e sommerso, si spinge dove vuole arrivare. La sua musica è come una filastrocca indie 90’s. Chitarre pulite, intrecci percussivi e synth surrealisti sono il percepibile, ma il mantra di clauscalmo è che “se qualcosa non si vede non vuol dire che non esiste”: e allora si potrebbe parlare delle influenze post-rock e new wave, che porta gelosa sempre con sé. Dopo anni in band e qualche esperienza da turnista, tra concerti segreti e grossi furgoni, sceglie di iniziare a schiudersi: ecco il suono che fa il guscio che si rompe. “Questa, come molte mie- dice- è una canzone consiglio. Funziona con me. Metto la mia sofferenza nero su bianco e mi indico quel che secondo me è il modo migliore per farci i conti. O il peggiore. Ci entro in contatto, la riconosco e posso lasciarla andare più facilmente. O tenerla lì come monito inoffensivo e ammansirla”.

“Altrove” (BIT Records) è il nuovo singolo di Amanda. L’artista si muove tra sonorità moderne, influenze soul e R&B. Un brano che esprime la rabbia scatenata dai giudizi e pregiudizi delle persone nei nostri confronti, che, spesso, non sappiamo come affrontare. L’unico antidoto contro la negatività, come racconta “Altrove”, è quello di restare umani, scambiandoci vibrazioni positive ed emozioni vere.

Esce per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, “NeverBoy”, il nuovo singolo firmato 22:22, che abbiamo visto ai bootcamp di X Factor nel 2021.

I dischi

Esce stanotte per Sony Music Italy / Columbia Records “Dove volano le acquile”, il nuovo disco di Luchè. Sedici i brani nella tracklist e tante collaborazioni: Elisa, CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Guè & Noyz Narcos.

Il solito Dandy pubblica “Turismo Sentimentale“, il nuovo album. Il progetto ruota tutto intorno a tre temi: il mare, la santità e l’ironia. Questi sono stati gli aspetti principali che l’artista ha ritrovato trasferendosi a Roma, il disco, infatti, parla proprio di questa nuova vita e di tutto quello che gli ha trasmesso questa città. Il titolo “Turismo Sentimentale”, al di là del gioco di parole, è proprio un’ode al saper vivere la vita da eterno turista, da flaneur curioso e meravigliato anche delle piccole cose quotidiane. In una società dove nulla sembra più sorprendere e tutto è scontato e definito da schemi, avere la capacità di meravigliarsi e perdersi senza sentire il bisogno di mappe, ma ponendosi in una continua esplorazione di tutto quello che si affaccia fuori e dentro noi.

“L’ho scritto senza pensare a nulla. Solo per stare meglio”. Nasce con questo intento ‘Respiro’, il primo disco da solista di Maurizio Carucci. Il frontman degli Ex-Otago lancia il progetto l’1 aprile per Capitol Records Italy/Universal Music, dopo un momento che lo stesso cantautore definisce essere stato “molto difficile” e addirittura “di crisi”. Undici tracce inedite che vedono il 41enne destreggiarsi tra pezzi più intimi e sonorità pop, grazie anche all’aiuto di producer come Mamakass e Davide ‘Dade’ Pavanello. “Non è un disco mainstream o piacione” ma che “va contro i dogmi più elementari della musica pop”, per quanto Carucci stesso si definisca “una persona pop” e amante del genere. Ad anticipare ‘Respiro’ il podcast ‘Vado a trovare mio padre. Vita. Sogno. Viaggio’, racconto della biciclettata fatta dal Piemonte alla Puglia alla ricerca delle sue origini, e i sei singoli usciti. Sono già in digitale ‘Fauno’, ‘Sto bene’, ‘Silenzio’, ‘Paura’, ‘Origini’ e ‘Metà Mattina’. Leggi l’approfondimento sul disco QUI.

Lorenzo Jovanotti torna con 8 nuovi brani inediti che raccoglie in ‘Mediterraneo’, una collezione primaverile che vedrà la luce in digitale in attesa del ‘disco del sole’ fisico che uscirà per il solstizio di inverno. Prima di allora le uscite del cantautore saranno solo fluide e digitali “soggette a modifiche, remix, rivisitazioni, aggiunte, sottrazioni e chi più ne ha più ne metta”. È il ‘mediterraneo’ il tema di fondo di questi nuovi pezzi ed è anche il titolo della prima canzone della tracklist.

“Carne” è il primo Ep del progetto musicale Karakaz, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Sony Music/Epic. Si compone di 7 tracce che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio di suoni duri e diretti tipici della band. Le produzioni, contraddistinte da chitarre forti ed energiche, riprendono le atmosfere post-punk reinterpretandole e miscelando tra loro generi diversi, creando un suono inedito e personale. Il tema ricorrente di “Carne” è il buio che compare frequentemente nei testi dell’Ep, racconti e riflessioni che ben si sposano con il tessuto sonoro dei brani ricco di distorsioni e sperimentazioni.

È in uscita per Futura Dischi “Fare tardi”, il debut album di Aftersalsa. Il disco segue i primi singoli del progetto, che lascia intravedere il suo mondo solo quando inizia la notte, in un romanticismo urbano unico e che vive in un mantra semplice ma definitivo: “non è mai troppo tardi per fare tardi“. Emozioni estemporanee, come quando si urla allo stadio e ci si perde nello schermo dell’iPhone quando finisce la partite. Quelle stesse sensazioni che tengono vivo di giorno e non fanno dormire la notte. Sentimenti lenti, che scivolano tra un kebab, uno striscione in autostrada e quella Kia dove tutto è cominciato. A trascinare il disco, la focus track “Bustine di te”.

Dopo il singolo “Il Futuro”, il cantautore romano Oceani pubblica “Un Romanzo di Stephen King”, il suo EP di debutto disponibile su etichetta Himalaya Dischi e distribuito da Artist First. Da domani è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Ghepardi”, secondo estratto dall’EP. Il brano parla di incomunicabilità, di mancanza di empatia e di legami profondi tra le persone, per questo motivo quando una persona riconosce un’altra come un suo simile prova un naturale senso di vicinanza. A livello di sonorità si percepiscono richiami a Lucio Dalla nell’incedere del pianoforte e nel modo di cantare, in alcuni tratti “muscolare”. “Un Romanzo di Stephen King” è composto da 5 brani di cantautorato italiano abbastanza diversi l’uno dall’altro, fatti di immagini, fotografie, film, momenti banali tipo perdersi all’Ikea o viaggiare in macchina di notte.