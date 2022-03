Oscar, Chris Rock ‘rompe’ il silenzio: “Parlerò della m***a che mi è capitata”

A pochi giorni dallo scontro con Will Smith, durante la cerimonia della 94esima edizione degli Academy Award, Chris Rock ha rotto il silenzio in merito allo schiaffo dell’attore, dopo una sua battuta sui capelli rasati della moglie Jada Pinkett Smith (QUI per saperne di più).

Come si legge su Variety, il comico ha presentato un nuovo show, il primo dopo gli Oscar. Non è un caso se le vendite dei biglietti sono aumentate considerevolmente. Accolto dal pubblico con una standing ovation, Rock ha spiegato che in questi giorni sta cercando di elaborare quello che è successo. In futuro ne parlerà in modo più approfondito:

“Non ho molto da dire su quello che è successo. Per ora ho uno show a cui pensare. Sto ancora cercando di elaborare il tutto, ma posso dire che ad un certo punto parlerò sicuramente della m***a che è capitata. E lo farò in modo serio, ma anche divertente“.

Stando ai rumors, l’Academy avrebbe chiesto a Smith di lasciare l’evento dopo lo schiaffo. Lui, però, si sarebbe rifiutato. Cosa rischia il divo e vincitore dell’Oscar per Una famiglia vincente – King Richard? Potrebbe rischiare la revoca della statuetta. Intanto, proseguono le indagini. A metà aprile sarà annunciato il verdetto.