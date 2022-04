Grammy Awards 2022, annunciati i performer: c’è tensione per Kanye West

A una settimana esatta dalla 94esima edizione degli Oscar, domani è attesa la cerimonia di premiazione dei Grammy Award, i riconoscimenti più ambiti del mondo della musica. La 64esima edizione, condotta da Trevor Noah e trasmessa in diretta sulla rete tv CBS, si terrà il 3 aprile all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Nel corso della serata ci sarà un tributo a Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters morto lo scorso 25 marzo all’età 50 anni.

QUI LE NOMINATION

I PERFORMER

Ai BTS, Olivia Rodrigo, Lil Nas X e Billie Eilish (reduce dalla vittoria del premio Oscar per la sua No Time To Die, canzone dell’omonimo film dedicato a James Bond con Daniel Craig) si uniscono Lady Gaga e Justin Bieber con Giveon e Daniel Caesar. Sul palco dello show anche Silk Sonic, Jon Batiste, Brothers Osborne, Brandi Carlile, Cynthia Erivo con Ben Platt e Leslie Odom Jr, H.E.R., Jack Harlow, Chris Stapleton, Aymée Nuviola con Maverick City Music e Billy Strings, John Legend, Carrie Underwood, J Balvin con María Becerra.

Nel pre-show, invece, si esibiranno Madison Cunningham con Falu e Nnenna Freelon, The Isaacs, Jimmie Allen, Ledisi, Mon Laferte, Allison Russell e Curtis Stewart.

KANYE WEST COME WILL SMITH: C’È TENSIONE NELL’ARIA

Kanye West sarà presente all’evento ma non potrà esibirà. A deciderlo gli organizzatori degli Oscar della musica a causa dei suoi messaggi rivolti all’ex moglie Kim Kardashian e per gli insulti razzisti nei confronti dell’attore Trevor Noah, il quale lo ha criticato per i suoi comportamenti inopportuni nei confronti di Kim. La tensione nasce dalla possibile vittoria di West, candidato a 5 categoria tra cui Miglior disco dell’anno per Donda. Il rapper sarebbe chiamato a salire sul palco per ritirare la statuetta. Lì ad attenderlo ci sarebbe proprio Noah. Che reazione potrebbe avere Kanye di fronte all’attore? La stessa di Will Smith agli Oscar? E ancora, tornerà ad offendere Pete Davidson (il nuovo fidanzato di Kim), dopo averlo seppellito vivo in un video musicale di Eazy? Alla luce di questi fatti, si presenterà ai Grammy?