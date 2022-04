Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, tutto pronto per le nozze più attese dell’anno

Uno dei matrimoni più attesi dell’anno sta per essere celebrato. Sabato 9 aprile o nella settimana che va dall’11 al 17, come vociferano rumors di corridoio, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposeranno. Lui, 23 anni, è il primogenito di David e Victoria Beckham. Lei, 27 anni, è la figlia del facoltoso uomo d’affari Nelson Peltz. I due si sono fidanzati nel 2019 e sarebbero dovuto diventare marito e moglie lo scorso anno ma, a causa della pandemia, le nozze sono state rimandate.

Per il grande giorno Nicola Peltz sfoggerà una creazione di Valentino firmata da Pierpaolo Piccioli. Un abito consigliato dalla stylist Leslie Fremar, che ha come clienti Demi Moore e Charlize Theron (solo per citarne alcuni).

Romeo e Cruz, fratelli minori di Brooklyn, saranno i testimoni di Brooklyn. La sorellina Harper, invece, sarà tra le damigelle di Nicola.

L’evento – che sarà festeggiato nella maxi tenuta della famiglia Peltz a Palm Beach, in Florida – è già chiaccheratissimo. Si parla, infatti, di un accordo prematrimoniale per definire in anticipo come preservare le rispettive ricchezze in caso di divorzio. Ma speriamo che l’amore trionfi sempre e che quel giorno non debba mai arrivare.

Chi ci sarà al matrimonio? Innanzitutto ci sarebbe dovuto essere Elton John (padrino di Brooklyn), che sarà assente a causa del tour. Snoop Dogg in veste di dj e molto probabilmente ci sarà una reunion delle Spice Girls (chi non vorrebbe andare al loro matrimonio?!).