La punizione di Will Smith: per 10 anni non potrà partecipare agli Oscar

Non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar per 10 anni ma potrà essere candidato. È questa la punizione decisa dall’Academy per Will Smith, conseguenza dello schiaffo in diretta a Chris Rock, colpevole di aver fatto una battuta sui capelli della moglie Jada Pinkett Smith durante la 94esima edizione lo scorso 27 marzo. L’attore, che l’1 aprile si è dimesso dall’Academy, non potrà neanche partecipare a eventi collaterali legati agli Oscar.

Il board, però, non è stato del tutto inclemente: Smith, infatti, non sarà privato dell’Oscar vinto proprio quella sera nella categoria “Miglior attore protagonista” per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. Appresa la notizia, l’inteprete de “Il principe di Bel Air” ha affermato: “Accetto e rispetto la decisione dell’Academy”.

Le scuse dell’Academy al pubblico

Il consiglio, formato da mostri sacri del cinema come Whoopi Goldberg o Steven Spielberg, si è poi scusato con il pubblico per non aver “affrontato adeguatamente la situazione” durante la diretta televisiva.

“Questa- dice l’Academy- sarebbe potuta essere un’opportunità per noi di dare l’esempio ai nostri ospiti, agli spettatori e alla nostra famiglia dell’Academy in tutto il mondo ma non siamo stati all’altezza, impreparati a un evento senza precedenti”. Ora c’è solo una “profonda gratitudine al signor Rock per aver mantenuto la calma in circostanze straordinarie”.