Nuova edizione del Tg Diregiovani

A Matera il primo UNESCO ITALIAN YOUTH FORUM

A Matera, dal 23 al 25 febbraio, si terrà il primo forum internazionale dei giovani italiani interamente dedicato ai grandi temi dell’UNESCO. I giovani soci partecipanti, tra i 18 e i 35 anni, saranno i protagonisti dell’evento, scambiandosi idee, stimolando la discussione e immergendosi nell’universo UNESCO. L’obiettivo del Forum è approfondire in particolare i temi dell’educazione, dell’innovazione, della divulgazione e dello sviluppo sostenibile, cogliendone le opportunità e momenti di crescita e promozione futuri.

Caccia aperta al satellite cinese Tiangong-1

Da ormai un anno il modulo Tiangong-1 facente parte del progetto di stazione spaziale cinese è stato dichiarato fuori controllo. Il rientro in atmosfera è ormai confermato essere in questi primi mesi del 2018 e si fa sempre più fervente il lavoro della comunità scientifica per essere pronta a individuare il punto di caduta della pioggia di detriti che potrebbe derivarne. Anche La Sapienza di Roma è in prima linea in questa attività. I ricercatori del gruppo di studio S5 Lab sono riusciti a estrapolare le cosiddette “curve di luce” del modulo, estremamente utili per determinarne le variazioni di orientamento nello spazio. Questo risultato è di fondamentale importanza per il monitoraggio del rientro della stazione Tiangong-1 e la predizione della sua traiettoria.

La classifica Amazon delle città più romantiche d’Italia

Altro che Romeo e Giulietta: è Treviso ad aggiudicarsi quest’anno il titolo di città più romantica d’Italia. Questi i dati rivelati da Amazon che, in occasione di San Valentino, rilascia per il quinto anno la classifica delle città italiane che leggono maggiormente romanzi rosa, individuata secondo il numero di libri acquistati dai clienti su Amazon.it durante l’ultimo anno. A conquistare il secondo posto della top 10 è la città di Brescia. Anche il Sud Italia non rimane immune al fascino delle storie d’amore: al 3° posto della classifica si trova la città di Brindisi al 4° Pescara.

San Valentino al cinema con La Forma dell’Acqua

Con ben 13 nomination è La Forma dell’Acqua di Guillermo del Toro a dominare gli Oscar 2018.

Vincitrice del Leone d’Oro al miglior film alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la pellicola arriva oggi nelle sale italiane, giusto in tempo per San Valentino. La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, è una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda scoprono uno strano esperimento non classificato.

La Gialappa torna su Italia 1 con Mai dire Isola

Dopo “Il Grande Fratello Vip”, anche “L’Isola dei Famosi” passerà sotto la lente di ingrandimento delle tre voci più irriverenti del piccolo schermo. E’ per questa sera su Italia 1, l’appuntamento con “Mai dire Isola” della Gialappa’s Band. Con filmati inediti, Giorgio, Marco e Carlo prenderanno di mira i naufraghi sbarcati in Honduras. Quali saranno i concorrenti più bersagliati? Di sicuro, le “capacità medianiche” del mentalista Giucas Casella, le esilaranti performance della showgirl Francesca Cipriani e le perle di saggezza dell’ex pugile Franco Terlizzi.