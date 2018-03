Nuova edizione del Tg Diregiovani

Donald Trump: “Armiamo insegnanti, studenti e genitori”

Donald Trump risponde con le armi alle continue stragi che tingono di rosso l’America. Il presidente degli Stati Uniti ha abbracciato l’idea di voler armare insegnanti, studenti e genitori per evitare un’altra strage, come quella che ha coinvolto una scuola della Florida nel giorno di San Valentino. Se da un lato Trump è deciso a muoversi in questa direzione, dall’altro c’è un gruppo di studenti che ha manifestato contro la proposta del Presidente urlando a gran voce “Never again”.

Le 10 più belle spiagge del mondo del 2018

Italia esclusa dalla top ten delle spiagge più belle del mondo stilata da TripAdvisor.

Puntuale come ogni anno arriva la classifica dei TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2018, l’elenco delle località balneari più popolari tra gli utenti del sito. Con 6 posizioni nella top ten, sono ancora i Caraibi a dominare la classifica, guadagnandosi il titolo di miglior spiaggia del mondo grazie alla surreale bellezza di Grace Bay. Unica europea in classifica la Spagna con l’incantevole La Concha Beach dei Paesi Baschi.

I musei diventano fumetti, ecco 22 graphic novel d’autore

I tesori del patrimonio artistico italiano diventano graphic novel d’autore. Nasce ‘Fumetti nei musei’, la prima collana che racconta le grandi collezioni attraverso le illustrazioni dei piu’ celebri fumettisti italiani. Dal Colosseo a Pompei, da Capodimonte al Palazzo reale di Genova, l’obiettivo è quello di avvicinare i piu’ giovani alle opere e ai luoghi che le ospitano grazie a un linguaggio inedito, vicino alle tendenze e ai gusti delle nuove generazioni. I primi 22 volumi, uno per ogni museo tra quelli resi autonomi dalla riforma Franceschini, sono gia’ pronti e per le scuole in visita ai musei verranno messi a disposizione gratuitamente.

The Disaster Artist, da oggi al cinema

Arriva oggi al cinema The Disaster Artist. La pellicola di James Franco trasforma la tragicomica storia vera dell’aspirante regista Tommy Wiseau nella celebrazione dell’amicizia, dell’espressione artistica e dell’inseguimento dei sogni contro ogni pronostico. Basato sul best seller di Greg Sestero, The Disaster Artist è un ironico e gradito avvertimento che ci ricorda come ci sia più di un modo per diventare una leggenda, e che non ci sono limiti a quello che si può ottenere anche quando non si ha assolutamente idea di cosa si stia facendo. Nel cast: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen Zac Efron, Bryan Cranston, Sharon Stone e Melanie Griffith.

Per la prima volta in Italia UNITE With Tomorrowland

Per la prima volta in Italia arriva UNITE With Tomorrowland. Sabato 28 luglio al Parco di Monza, sette edizioni eccezionali del popolare evento collegheranno Tomorrowland con Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan. È possibile effettuare le pre-registrazioni per i biglietti dell’evento sul sito di Tomorrowland, dove sono indicate tutte le informazioni della manifestazione musicale. Per l’Italia sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica, un fenomeno globale che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!