Nuova edizione del Tg Diregiovani

Gelo in Europa, caldo al Polo Nord: il clima è sottosopra

Mentre un’ondata di gelo incombe sull’Europa, l’Artico registra il record di temperature elevate. Un caldo anomalo nel regno dei ghiacci che preoccupa gli scienziati sul ruolo del riscaldamento globale. Se città come Roma e Londra sperimentano neve e temperature sotto lo zero, in Siberia il termometro è salito di 3° gradi rispetto alle medie stagionali. Un’ anomalia nell’anomalia per Michel Mann, direttore dell’Earth System Science Center dell’Università di Pennsylvania, secondo il quale “l’Artico ci sta inviando un avvertimento molto chiaro. E’ ampiamente al di fuori di qualsiasi statistica storica e questo suggerisce che ci saranno ulteriori sorprese se continueremo a colpire la bestia arrabbiata e ferita che è il nostro clima”.

Vero, il nuovo social network che viene dall’America

È sbucato quasi dal nulla nel 2015 e ora – a distanza di tre anni – sta facendo impazzire gli utenti di internet. È Vero, il nuovo social network che arriva dagli Stati Uniti. Vero è molto simile a Instagram perché permette di condividere immagini, usare hashtag e scrivere commenti. Al contrario dell’app di Zuckerberg, su Vero è possibile condividere anche la musica e inserire link nelle descrizioni. Si può anche distinguere tra “amici stretti”, “amici”, “conoscenti” e “follower”, scegliendo a chi mostrare i propri contenuti.

Premi David di Donatello, le masterclass dei candidati

Marzo sarà il mese delle masterclass dei candidati ai Premi David di Donatello. A darne l’annuncio Piera Detassis, Direttore Artistico degli Oscar italiani. Rispetto allo scorso anno l’appuntamento si arricchisce anche degli autori nominati in cinquina nelle categorie musicali e nella categoria dedicata ai montatori. Ogni incontro sarà un viaggio nel dietro le quinte del nostro cinema. I candidati per Migliori Effetti Digitali, Migliore Musicista, Miglior Canzone Originale e Migliore Montatore saranno i protagonisti di tre masterclass, che si terranno il 2, il 7 e il 9 marzo presso la Casa del Cinema di Roma.

Levante l’unica donna protagonista di Sky Arte Sessions

Sarà Levante l’unica donna protagonista di “Sky Arte Sessions”, la nuova produzione originale di SKY ARTE HD, in onda da mercoledì 14 marzo. Ogni puntata prevede un live set inedito, in esclusiva per Sky Arte, che lascia piena libertà di espressione ai protagonisti delle singole puntate aprendo infinite possibilità, comprese eventuali reinterpretazioni o riarrangiamenti dei loro brani. Intanto, la cantautrice è impegnata nel suo “Caos in teatro tour” che la porterà nella principali città italiane per tutto marzo.

È arrivato il broncio, una favola animata per tutta la famiglia

Dagli autori de L’ERA GLACIALE 2 – IL DISGELO, vi aspetta al cinema il 1° marzo “È arrivato il Broncio”. Protagonista della pellicola di animazione è Terry, un ragazzino sconsolato all’idea che il parco divertimenti della nonna Mary rischia di chiudere. Tutto cambia quando verrà trasportato in un vero regno incantato, ben diverso da quelli delle fiabe. Un mago brontolone di nome Broncio ha, infatti, lanciato un sortilegio nel paese e così i sorrisi e le risate sono diventati ricordi del passato. Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa?