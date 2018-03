Spaghetti alla Kahbum: il divertimento è servito

Roma – Prima o poi sarebbe dovuto succedere: Kahbum, la web serie che fa musica, si incontra con Spaghetti Unplugged, l’appuntamento open mic più cool della capitale che ospita cantanti e cantautori di ogni specie ed estrazione, dai più noti agli illustri sconosciuti. Due format di successo dedicati alla musica, uno in onda sul web e l’altro in scena tutte le domeniche sul palco del club romano Marmo.



Spaghetti alla Kahbum, questo il titolo della serata nonché perfetta sintesi dell’inedito appuntamento, è in calendario il 16 marzo negli spazi del Lanificio 159 e vedrà coinvolti cinque musicisti intenti a eseguire 5 diversi brani con un’unica cosa in comune: il titolo. Un incontro dal sapore totalmente inedito, che porterà all’ascolto non solo di un brano ma di un vero e proprio processo creativo all’insegna della musica.

I protagonisti di questo “esperimento” sono: Le cose importanti (songwriter), I Business Clvss (trap), Moci (indie), i Disco Zodiac (rock) e Marco Costa (soul). Gli artisti oltre ad eseguire il brano con il titolo dato loro da Kahbum suoneranno anche alcune delle proprie canzoni; non mancherà poi l’afterparty con i Dj The Rebel e Max Tigre.

Una festa insomma che Roma non ha ancora mai visto, merito del team Kahbum che esce dall’internet per incontrare e conoscere il suo pubblico e dei ragazzi di Spaghetti Unplugged che non si sottraggono a “sfide” così.



Ne vedremo (e sentiremo) delle belle!