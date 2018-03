ROMA – Kim Karashian torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi la web star è volata a Washington per partecipare alla March for Our Lives 2018, la prima marcia per la revisione della legge americana sulle armi.

La trentasettenne ha deciso di far sapere ai suoi fan dove si trovava pubblicando una sua foto su Instagram e accompagnandola dalla didascalia: “Pronta per la marcia ! @AMarch4OurLives @Every Town”.

Qualcosa, però, ha colpito immediatamente l’attenzione dei suoi fan, e non stiamo parlando dei suoi lunghissimi capelli o del suo outfit. La foto, infatti, sembra esaltare un uso improprio di Photoshop. Ciò che ha attirato di più l’attenzione è la jeep nera sullo sfondo, completamente deformata.

I commenti dei fan non sono tardati ad arrivare. “Oh mio Dio ! La macchina sullo sfondo !”, ha scritto una fan. Un’altra ha aggiunto :”Sono io, o qualcosa non va nella macchina sullo sfondo ? #photoshopped”.

In difesa di Kim, però, c’è da dire che non tutte le foto pubblicate dalla reality star in quella giornata, sono classificabili come epic fails. Nello stesso giorno infatti la web star ha deciso di pubblicare su Twitter una foto di suo marito, Kanye West, e sua figlia, North. “Sono così felice di poter condividere questo momento con questi due. Spero che North ricordi questa giornata per sempre !”, recitava la didascalia che accompagnava il dolcissimo scatto.

Fonte metro.co.uk