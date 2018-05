New York, apre il primo museo dedicato alla pizza

ROMA – Amanti della pizza siete pronti per il volo – solo andata – per New York?

Dal 13 al 28 ottobre 2018 sarà possibile visitare un museo dedicato interamente alla pizza. Alla modica cifra di 35 dollari, i visitatori potranno esplorare stanze di meditazione, visitare una spiaggia fatta completamente di pizza ma, soprattutto, mangiare pizza senza alcun limite.

Il creatore di questo fantastico museo ha affermato che saranno presenti anche stanze dedicate alla storia della nascita di uno dei cibi più amati al mondo, film riguardanti la pizza e tantissimi giochi, ovviamente a tema pizza.

“La pizza è qualcosa di strabiliante, lo è sempre stata e sempre lo sarà. – si legge sul sito del museo – Non si tratta soltanto di un buon impasto, di salsa di pomodoro e formaggio. E’ qualcosa di più di questo: la pizza unisce, la pizza è una lingua universale. Per questo necessitava di qualcosa di più di un ristorante o un chiosco per strada. Così abbiamo deciso di dedicarle un intero museo!“

