“La grande festa” di Rai Radio2 con il Luca Carboni Day

Roma – Sono pop, sono indie, sono rock: le canzoni di Luca Carboni abbracciano un pubblico diverso e contrario e piacciono sempre di più. Il cantante bolognese è tornato sulle scene più in forma che mai, tant’è che Rai Radio2 ha deciso di dedicargli parte del suo palinsesto: un “Luca Carboni Day” in programma lunedì 18 giugno a partire dalle 10.30, prima con ‘Radio2 Social Club’ e poi con ‘Non è un paese per giovani’, con la possibilità – per gli ascoltatori più fortunati – di partecipare dal vivo nella storica Sala B di via Asiago. E ancora il cantautore sarà ospite anche di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, alle 21, per contendersi con loro la consolle di ‘Back2Back’.

Artista che sin dalla fine degli anni ’80 ha spostato i confini del pop con canzoni rimaste indelebili nell’immaginario italiano, Luca Carboni festeggia l’uscita del nuovo album – ‘Sputnik’ – anticipato dal singolo “La Grande Festa”, brano più trasmesso nelle radio delle ultime settimane e già proclamato dai più tormentone dell’estate.

Un’occasione il “Luca Carboni Day” per scoprire tutto sul nuovo disco, per conoscere chi e cosa ha fatto tornare l’ispirazione ad un’artista che mancava da un po’ e per ripercorrere le tappe di una carriera lunga dodici album.

Il ‘Luca Carboni Day’ oltre alla diretta on air sarà anche in streaming su RayPlayRadio2.it, fruibile sulla App di RaiPlayRadio con contenuti speciali e in diretta sui social di @RaiRadio2.

Per partecipare è possibile scrivere a [email protected].