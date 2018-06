Johnny Depp annulla tutte le sue apparizioni pubbliche

ROMA – Johnny Depp ha annullato tutte le sue apparizioni pubbliche. L’attore ha fatto cancellare ogni conferenza stampa o incontro con i media previsto per le prossime settimane. Un vero e proprio silenzio stampa, conseguenza dell’attenzione sempre crescente che lo ha visto protagonista in questi giorni. Dimagrito e definito “irriconoscibile” e probabilmente “malato”. Un look che, in realtà, terrebbe per il suo prossimo film Richard Says Goodbye. Nella pellicola, secondo indiscrezioni, dovrebbe interpretare un professore malato terminale.

Depp, secondo quanto riferito da suo entourage al The Times Magazine, “non vuole parlare del suo stato di salute”. Una spiegazione che, invece, di calmare le acque le ha agitate ancora di più. Ora i media insistono più di prima sulla questione salute. Il silenzio sarà solo un tentativo dell’attore di depistare i giornalisti?