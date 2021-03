the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 26 marzo 2021

– MASSIMO PERICOLO TORNA OGGI CON ‘SOLO TUTTO’

Massimo Pericolo torna oggi su tutte le piattaforme con ‘Solo tutto’, il suo secondo album. Una raccolta di 15 brani che raccontano, il suo presente e il suo passato. Al secolo Alessandro Vanetti, l’artista classe 1992 ha debuttato nel 2019 con ‘Scialla Semper’, disco scritto tra Brebbia, in provincia di Varese, e il periodo passato in carcere a seguito del suo arresto avvenuto dopo l’operazione antidroga che ha dato il nome al lavoro. Acclamato dalla critica per la crudezza e il realismo delle sue rime, Massimo Pericolo prova a mostrarsi ancora una volta senza filtri. Nel disco anche le collaborazioni con Venerus, Salmo e Madame;



– ‘EARTH HOUR’, SABATO LUCI SPENTE IN FAVORE DEL CLIMA

Con lo slogan ‘Speak Up For Nature’, torna domani 27 marzo la 13esima edizione dell’ ‘Earth Hour’, l’evento globale per il clima targato Wwf che e invita tutti i cittadini del mondo a spegnere le luci per un’ora, dalle 20 e 30, e a dare voce alla natura. Oltre alle luci di tantissime abitazioni, anche tanti spazi pubblici e i più grandi monumenti di tutti i Paesi del mondo, prenderanno parte a quest’ora di buio dal grande valore simbolico. Quest’anno al fianco del WWF per l’Ora della Terra ci saranno anche volti noti della musica, dello spettacolo e dei social come Francesca Michielin, Eugenio in Via di Gioia e Lillo e Greg;

– JOHNNY DEPP NON POTRÀ PIÙ PORTARE IN TRIBUNALE IL ‘THE SUN’

Continuano i problemi legali di Johnny Depp. L’attore non potrà più fare ricorso contro la sentenza che aveva rigettato la sua accusa di diffamazione nei confronti del ‘The Sun’. Il quotidiano, in riferimento alle accuse di violenza contro Depp dall’ex moglie Amber Heard, lo aveva definito “picchiatore di mogli“. A stabilirlo è stata una Corte inglese, che ha bloccato il percorso legale intrapreso dagli avvocati dell’attore. I fan di Depp si sono subito scagliati sui social contro questa decisione tanto che l’hashtag #JusticeForJohnnyDepp è andato in tendenza su Twitter;



– FORTNITE X ROCKET LEAGUE, TORNA L’EVENTO ‘LAMA-RAMA’

Termina la Stagione 2 di Rocket League e, per l’occasione, arriva il nuovo evento crossover con Fortnite ‘Lama-Rama’. Le missioni si concluderanno il 9 aprile alle 22:00. Completando tutte le sfide in Rocket League, si avrà la possibilità di ottenere ricompense anche per Fortnite. Inoltre, a partire da oggi, alle 01:00 di notte ora italiana, la nuova emote mobile Minibolide sarà disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite;



– TORNA L’ORA LEGALE: DOMENICA SI DORME UN’ORA IN MENO

La notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo lancette in avanti per il ritorno dell’ora legale. Un’ora di sonno in meno è il prezzo da pagare per avere un po’ di luce in più durante il giorno. Dopo il Solstizio d’Inverno di dicembre si ha un cambio di rotta: le giornate iniziano ad allungarsi fino a raggiungere il culmine a giugno con il Solstizio d’Estate. Portare avanti di un’ora le giornate in primavera significa sfruttare al meglio la luce naturale e diminuire ai limiti del possibile il consumo elettrico. Quest’anno, l’ora legale inizia domenica 28 marzo alle ore 2 del mattino per terminare alle 3 del mattino di domenica 31 ottobre con l’ora solare.