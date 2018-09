“Belen con un altro uomo”, Andrea Iannone furioso con i paparazzi

ROMA – “Basta!”. Andrea Iannone non ci sta più e mette fine – una volta e per sempre a qualsiasi tipo di gossip e difende la sua compagna, Belen Rodriguez. La showgirl è stata paparazzata da Diva e Donna con Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing in ambito sportivo. Un amico citato come nuovo amore di Belen. Simbolo dell’addio a Iannone, secondo il giornale di gossip, ormai lontano da Belen.



Il diretto interessato ha, così, smentito pubblicando una storia su Instagram che non lascia dubbi.