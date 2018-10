Lara Zorzetto perde follower. Troppe sposorizzazioni?

ROMA – Lara Zorzetto, ex concorrente di Temptation Island, alle prese con la fuga dei suoi follower.

E’ da un po’ di giorni che il contatore dei fan su Instagram della Zorzetto è in continua decrescita. Ma qual è il motivo? La lite con Martina Sebastiani (ex concorrente del docu-reality guidato da Filippo Bigliscia) e le altre “fidanzate” del programma di Canale 5? Troppe sponsorizzazioni dei prodotti per la cura del corpo? Ancora non si sa quale sia la reale motivazione dell’abbandono dei follower, ma rimane il fatto che i suoi fan (come quelli di Sara Affi Fella) non hanno più interesse a seguirla.