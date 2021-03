Katy Perry e Taylor Swift, dopo la faida aria di duetto tra le due popstar

ROMA – Per anni Katy Perry e Taylor Swift si sono fatte le guerra (ne abbiamo parlato più volte. QUI un articolo). Ora la faida che le ha viste contrapposte sembra essere conclusa e addirittura sarebbe nell’aria un duetto. Un progetto che potrebbe prendere corpo dopo le ultime dichiarazioni della Perry.

La cantante, neo mamma, è tornata al banco dei giudici del talent American Idol. Nell’ultima puntata, serata di duetti, due ragazze hanno messo da parte le loro divergenze per cantare insieme. È così che Katy ha tirato in ballo la celebre collega dicendo: “Riuscite ad immaginare io e Taylor lavorare insieme? Che cosa potremmo fare?”. Si riaccende la speranza dei fan, che ora auspicano a una reale proposta.

“Can you imagine if @taylorswift13 and I work together… what we could do?” – @katyperry



👀👀👀 pic.twitter.com/V0kC0LsDwG — American Idol (@AmericanIdol) March 23, 2021

Il nuovo singolo di Taylor Swift

Taylor Swift non ha ancora risposto ma ha, intanto, annunciato l’arrivo di un nuovo singolo: il primo estratto dal disco in uscita il 9 aprile “Fearless”. Sarà disponibile da questo venerdì “You all over me”, in collaborazione con la cantante Maren Morris.