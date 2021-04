Da Uomini e Donne alle librerie. Natalia Paragoni pubblica il suo primo libro

ROMA – Dagli schermi di Canale 5 dove l’abbiamo vista come corteggiatrice a Uomini e Donne agli scaffali delle librerie digitali. Natalia Paragoni pubblica il suo primo libro, “La vita secondo Naty”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia, che ha conquistato quasi un milione di follower con i suoi tutorial di make up, gli shooting fotografici e le IG stories che raccontano la sua quotidianità, si mette a nudo raccontandosi senza filtri.

Dal bullismo subito da adolescente, alla scoperta della passione del make up (prima come “maschera” dietro cui nascondersi, poi come strumento per l’espressione di sé e professione), dalle mille insicurezze alla costruzione del rispetto per sé stessa, dal dolore di un aborto e di un amore tossico del passato alla conquista del grande amore e alla creazione del proprio futuro professionale e personale.

Tanti episodi di vita, dai più spensierati ai più complessi, per trovare la forza di rompere i tabù e liberare tutti i colori che la vita può avere! Proprio come i suoi consigli di make up per ogni occasione.

Il libro secondo Natalia