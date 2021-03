Tg Diregiovani – Edizione del 18 marzo

– SI CELEBRA OGGI LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL SARS COV-2

Oggi 18 marzo è la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Sars Cov-2. Questa data è stata scelta perché proprio in questo giorno del 2020 i mezzi militari, a Bergamo, hanno sfilato per le strade con a bordo le salme delle vittime. In occasione della ricorrenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici. Quella del Covid, è una malattia che si è rivelata letale soprattutto per le persone di età avanzata, ma non ha risparmiato i giovani. Secondo i dati dell’ISS, al 1 marzo 2021 erano 254 i morti di Covid con età inferiore ai 40 anni (152 uomini e 102 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). Di questi 156 presentavano gravi patologie preesistenti e 36 non avevano diagnosticate patologie di rilievo;



– DA MAHMOOD A GHALI: GLI ARTISTI AL FIANCO DEI RAGAZZI DELLA PERIFERIA MILANESE

Un progetto a sostegno dei giovani della periferia milanese per dar loro una via d’uscita alla criminalità attraverso il rap. È questo il succo di “Inside the beat, Outside The Box”, l’iniziativa di 232aps, un’associazione nata a Milano nel 2019 che promuove percorsi artistici ed educativi. L’aiuto più concreto arriva con un crowdfunding attivato per accogliere tutte le donazioni di chi vorrà sostenere il progetto così come hanno fatto, a loro modo, una lunga serie di artisti nostrani. Tra questi Massimo Pericolo, Fabri Fibra, Mahmood, Ghali e J-Ax. Lo scopo di “Inside The Beat, Outside The Box” è quello di realizzare laboratori rap a carattere educativo per dare loro l’opportunità di esprimersi attraverso la musica che prediligono e di immaginare un futuro diverso da quello a cui si sentono spesso predestinati;

– MANESKIN, DOMANI IL NUOVO ALBUM ‘TEATRO D’IRA – VOL I’

La rivoluzione rock dei Maneskin sta per cominciare. Esce domani per Sony Music Italy ‘Teatro d’ira – Vol I’, il nuovo disco della band vincitrice della 71esima edizione di Sanremo. Su quel palco Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno stupito con il pezzo, ‘Zitti e buoni’, che è la cartolina di presentazione perfetta di questa nuova fase che stanno vivendo. Parola d’ordine per il gruppo è live. Dal vivo sono partiti suonando per strada a via del Corso a Roma e l’atmosfera di quegli anni, che hanno anticipato X Factor e il loro percorso, la ritroveremo nel nuovo lavoro. ‘Teatro d’ira – Vol I’, proprio per questo, è stato registrato live al Mulino Recording Studio di Acquapendente in provincia di Viterbo, da dove la band ha anticipato qualche brano della tracklist alla stampa;

– SOSPESO AMICI 20: OGGI NON ANDRÀ IN ONDA

Oggi, 18 marzo, ricorre la prima Giornata per le vittime del Covid-19. Per questo Fascino, la società di produzioni televisive, ha preferito sospendere sui canali Mediaset ‘Amici 20’ e ‘Uomini e Donne’. I programmi essendo registrati non permettevano di inserire un cappello per fare un riferimento alla commemorazione di oggi, e per questo si è preferito sospendere la loro messa in onda. Salta dunque l’appuntamento di oggi con la fascia pomeridiana e serale di Amici 20 che non andrà in onda alle 16.10 su Canale 5 né alle 19.00 su Italia 1. La regolare trasmissione di entrambi i programmi riprenderà venerdì;



– ‘WALLIE’ E LE SUE STORIE A FUMETTI CHE PARLANO AI VENTENNI

Walter Petrone, Wallie in arte e su Instagram, scrive e disegna per i ragazzi della sua generazione, mettendo nero su bianco sogni e angosce. Da oggi è in libreria per Feltrinelli Comics ‘Uova di lucertola’. Un graphic novel lucido e ironico su bullismo e sopraffazione. Una storia che analizza la sua infanzia, il difficile rapporto con i genitori e con un’insegnante e i segni che hanno lasciato nella sua vita. Il libro segna un nuovo importante passo nella poetica del fumettista. Una riflessione consapevole e adulta sulla violenza connaturata al genere umano, malgrado la società evoluta tenti di contenerla ed esorcizzarla.