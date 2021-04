The R Factor: una call e un premio speciale per i fotografi under 30

The R Factor ed è un premio speciale promosso e lanciato da R come Resistenza, R come Rigenerazione, R come Resilienza. Reduce, Reuse, Recycle è il fattore intorno al quale si gioca il futuro, il fattore della sostenibilità e dell’economia circolare. Roma – Si chiamaed è un premio speciale promosso e lanciato da Yourban2030 insieme al Myllennium Award 2021 , il laboratorio permanente che premia i migliori talenti under 30 attraverso le sue nove sezioni in gara: architettura, street art, saggistica, startup, giornalismo, opportunità di lavoro e formazione, cinema, musica, sport e imprenditoria sociale.Reduce, Reuse, Recycle è il fattore intorno al quale si gioca il futuro, il fattore della sostenibilità e dell’economia circolare.

LA CALL DEDICATA AI FOTOGRAFI

Yourban2030, la no-profit italiana che già ha lanciato in Italia e in Europa la progettualità dei murales mangia-smog, con The R Factor e Myllennium Award torna con una open call dedicata a tutti i fotografi la cui opera vincitrice diventerà una nuova innovativa e tecnologica opera per Roma, per riqualificare ancora una volta le città attraverso interventi di decoro urbano.

La call sarà aperta fino al 10 Maggio 2021, con l'obiettivo di stimolare e supportare l'intuito e le migliori capacità della generazione Y. I fotografi potranno partecipare inviando la propria candidatura sul sito myllenniumaward.org.