A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (16 aprile)

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dal nuovo disco di Achille Lauro al debutto di Emanuele Aloia, passando per il singolo di Chadia Rodriguez.

I singoli

Chadia Rodriguez pubblica “Non mi uccidere”. Il nuovo brano fa parte della colonna sonora dell’omonimo film composta e realizzata da Andrea Farri e Andrea De Sica. Il singolo, prodotto da Big Fish, vede la partecipazione della nota e talentuosa attrice Alice Pagani, protagonista del film diretto da Andrea De Sica disponibile dal 21 aprile su tutte le principali piattaforme digitali.

Capo Plaza piace anche fuori dai confini italiani e a dimostrarlo sono le collaborazioni che ha portato a “casa”. Dopo i featuring con Boogie Wit A Hoodie, Gunna, Lil TJay e Luciano, il rapper nostrano lancia un nuovo duetto. Esce stanotte “Envidioso”, che lo vedrà in coppia con la star multiplatino di origini marocchine Morad.



Giovapiùgiova, dopo l’omonimo ep d’esordio pubblicato lo scorso anno, torna con un nuovo progetto che si fonda sul dualismo attorno a cui ruota la propria persona e il proprio personaggio, elemento cardine della sua visione. Esce sulle piattaforme “Pezzi di noi” in cui a dialogare sono i due Giova in un monologo interiore che vede come protagonista lo scontro tra la paura del cambiamento e la continua ricerca di un’evoluzione. Coprotagonista del progetto è il producer Grindalf, le cui strumentali spaziano liberamente tra i generi e nascono dalla somma dei riferimenti da cui entrambi gli artisti sono stati influenzati nel corso della propria carriera: dal mondo rap e trap al minimalismo dell’elettronica.



“Naftalina” è il nuovo singolo di Comete, brano che anticipa l’album di prossima uscita. La canzone, dalle atmosfere sospese, riprende gli ultimi attimi di una coppia, quando i due amanti si ritrovano in una situazione di stallo tra la fine dei momenti felici e l’inizio della rottura, nella costante voglia di cercarsi senza però capirsi da tempo. In questa traccia Comete gioca con l’analogia tra i ricordi e i “vecchi armadi”, dove la naftalina preserva i vestiti così come si conservano certe emozioni che si sono andate a perdere nel tempo. La produzione è curata da Federico Nardelli e Giordano Colombo.



“Non cambi mai” è il nuovo singolo di Mameli, che vede la partecipazione di Blind e di Nashley. Il brano rappresenta una continua lotta interiore: da una parte la voglia di scoprire, dall’altra la paura di perdersi.



Esce in digitale, distribuito da The Orchard, “Koorogi”, il nuovo singolo di Zollo, co- prodotto da Aegeminus. Si tratta di un nuovo estratto da “Spermatozollo”, la “collana discografica” del produttore, compositore e ingegnere del suono classe 87.



Esce per BMG in digitale “Underwater”, il nuovo singolo di Danny Trexin, producer milanese classe 2000, realizzato insieme a Get Far, nome d’arte di Mario Fargetta. I due realizzano un brano dance

pop contemporaneo dal sapore funky. Per la voce il cantante newyorkese Jaime Deraz – già voce del precedente “Save Me” – che qui duetta con Bad Boyfriend.



Roccuzzo pubblica il suo secondo singolo inedito. Arriva su tutte le piattaforme “Aspetterò domani”, brano che ha al centro un tema più attuale che mai: la distanza. Quello cantato da Roccuzzo è un pezzo sentimentale e discreto dove la lontananza diventa una lente di ingrandimento del desiderio e della nostalgia, per cui l’unica strada percorribile è l’attesa.

Il Wing Klan, composto da Joe Scacchi e Tommy Toxxic, torna con il nuovo singolo “Lexotan”, con la collaborazione di Carl Brave (Polydor/Universal Music). Malinconico e incisivo, il brano è un flusso di coscienza sincero e senza filtri tra ricordi dell’adolescenza, momenti intensi, prime volte, esperienze che cambiano la vita e lasciano una traccia indelebile. Un brano fortemente calato nella realtà della Capitale.



Un disco per dare voci agli incompresi, alla ‘Generazione X’ (per citare un pezzo della tracklist) che si sente sola, senza obiettivi e motivazione. È questo ‘Lauro’, il nuovo disco di Achille Lauro, disponibile da stanotte su tutte le piattaforme e nei negozi per Elektra Records/Warner Music Italy. Dodici le tracce in tutto tra riflessioni, storie d’amore e di vita (leggi di più QUI).



Dopo aver pubblicato hit come “L’urlo di Munch”, “Girasoli” e “Il bacio di Klimt”, Emanuele Aloia lancia il suo album d’esordio. Esce stanotte “Sindrome di Stendhal”, per Sony Music Italy. Dodici le tracce scritte nell’ultimo anno e mezzo, tranne che per “Ipocrisia” e “Buongiorno principessa”, nate 4 anni fa ma riprese e riarrangiate. Filo conduttore di tutti i pezzi sono le citazioni all’arte.



Manfredi pubblica “Kintsugi”, il suo primo album. Il lavoro, anticipato “Hollywood”, “Doveva essere oggi” e “Milano Droga”, raccoglie dieci tracce in cui il cantautore si mette a nudo, con tutte le sue crepe e fragilità: dopo essersi rotto in pezzi, l’unica cosa che resta è rimetterli insieme e fare dell’esperienza della rottura una lezione di vita.



“Rockstar 99 – Parte 1” (Epic/Sony Music Italy) è il primo ep di Ski & Wok, il duo romano della Triplosette Entertainment. Il progetto si compone di 8 inediti e include collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della scena rap e trap italiana. La chiave di lettura dell’intera raccolta è il titolo stesso: 99 è l’anno di nascita dei due trapper.